Milyonların maaşı belli oluyor: Memur ve emekli zam için enflasyon verisine kilitlendi

TÜİK bugün aralık ayı enflasyonunu açıklayacak ve 6 aylık enflasyon verileri belli olacak. Bu çerçevede memur ve emekli maaş zammı için hesaplamalar yakından takip ediliyor. 2026 ocak-haziran dönemi için memur ve emekli maaş zamları, TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak ve 2026 memur ve emekli zamlarında belirleyici olacak aralık ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Buna göre memurlar yüzde 11 toplu sözleşme zammı alacak üzerine 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon farkı kadar zam aldığı için aralık enflasyonunun belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı kadar maaş zammı alacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 olarak açıklanmasıyla beraber aralık ayında enflasyona dair tahminler de güç kazanmıştı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi halinde aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla oluşan toplam enflasyonun yüzde 12,31 civarında olması beklenirken, oluşacak enflasyon farkının da yüzde 6,96 civarında olması tahmin ediliyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. NTV'de yer alan habere göre; Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı. Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor. Oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor. Aralık enflasyonu ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde tahminler memur zammının yüzde 19'a yakın olması yönünde.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon farkı kadar zam alıyor. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,87 ile beklentilerin altında gelmesiyle SGK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zam farkı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Aralık ayı enflasyonuyla beraber ise tahminlerin emeklinin zam oranının yüzde 12 civarında olması yönünde olduğu belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Daha önce en düşük emekli maaşlarına güncel zam oranları doğrultusunda artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı mevcutta 16 bin 881 TL civarında bulunuyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyelerinde açıklanması halinde aralık ayında enflasyonun 1 civarında olması, bu hesaplamaya göre de 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşının 18 bin 959 TL'ye yükselebileceği belirtiliyor. Ancak en düşük emekli maaşının yükseltilmesi ile ilgili bir karar alınması halinde bununla ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor.