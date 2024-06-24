FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3 yıldır bekleniyordu... Türkiye'nin gözü 28 Haziran'da! Kritik karar belli olacak

3 yıldır bekleniyordu... Türkiye'nin gözü 28 Haziran'da! Kritik karar belli olacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.06.2024 17:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözler 28 Haziran'a çevrildi. Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına dair karar bu hafta belli olacak. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 3 yılda bir açıkladığı listeyi 28 Haziran tarihinde güncelleyecek. Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler sebebiyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamazken gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün hale gelecek.

3 yıldır bekleniyordu... Türkiye'nin gözü 28 Haziran'da! Kritik karar belli olacak

FATF, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit ediyor. FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021'de gri liste diye tabir edilen listeye almıştı. Türkiye, bu süreçte 40 standardın 39'uyla uyum sağladı.

FATF'den bir heyet, geçtiğimiz ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesiyle ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirmek üzere ülkeyi ziyaret etmişti.

iStock-1432932844

TÜRKİYE'YE YATIRIMIN YOLU AÇILACAK

Ekonomi yönetimi Türkiye'nin gri listeden çıkmasını bekliyor. Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklamaMehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklama
Milyonların gözü o tarihte! Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oluyor: Uzman isim iki ayrı oran verdiMilyonların gözü o tarihte! Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oluyor: Uzman isim iki ayrı oran verdi
ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükselttiATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti
Anahtar Kelimeler:
Türkiye yatırım
En Çok Okunan Haberler
"Ben bu Beren'i yerim..." Muhabirin sözleri tepki çekti

"Ben bu Beren'i yerim..." Muhabirin sözleri tepki çekti

Oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklanan MHP'li Güven Adıgüzel istifa etti

Oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklanan MHP'li Güven Adıgüzel istifa etti

Mehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklama

Mehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklama

ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti

ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti

Milyonların gözü o tarihte! Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oluyor: Uzman isim iki ayrı oran verdi

Milyonların gözü o tarihte! Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oluyor: Uzman isim iki ayrı oran verdi

Vergi zammı beklenirken, bu gece yeni zam geliyor!

Vergi zammı beklenirken, bu gece yeni zam geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.