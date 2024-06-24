3 yıldır bekleniyordu... Türkiye'nin gözü 28 Haziran'da! Kritik karar belli olacak

FATF, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit ediyor. FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021'de gri liste diye tabir edilen listeye almıştı. Türkiye, bu süreçte 40 standardın 39'uyla uyum sağladı.

FATF'den bir heyet, geçtiğimiz ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesiyle ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirmek üzere ülkeyi ziyaret etmişti.

TÜRKİYE'YE YATIRIMIN YOLU AÇILACAK

Ekonomi yönetimi Türkiye'nin gri listeden çıkmasını bekliyor. Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.







