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3 yılın ardından ilk! THY yeniden Afganistan seferlerine başladı

21.05.2024 14:14
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Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık 3 yılın ardından Afganistan'a ilk seferini gerçekleştirdi. THY'nin İstanbul-Kabil uçuşlarında salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı olarak haftada 4 sefer yapılacak.

3 yılın ardından ilk! THY yeniden Afganistan seferlerine başladı

Türk Hava Yolları, Ağustos 2021'de Afganistan'da yaşanan yönetim değişimiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarına yeniden başladı. Yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk THY uçağı, Kabil Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye'nin Afganistan'da bulunan kurumlarının temsilcileri ve Afganistan geçici hükümetinden yetkililer karşıladı.

KARŞILAMA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

İlk uçuş dolayısıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, THY Pazarlama Satış İkinci Bölge Başkanı Mahmut Yayla, THY Asya-Uzak Doğu Başkan Yardımcısı Ümit Develi, THY Afganistan Müdürü Raif Asana, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Kabil Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Hüseyin Güngör, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmed Ziya katıldı.

Öte yandan Afganistan Havalimanları Genel Müdürü Abdulsattar Harval, Afganistan Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Gulam Cilani Vefa, Afganistan Sivil Havacılık Direktör Yardımcısı Hasibullah Suruş, Afganistan Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hafız Sıdıkullah Abdi, Kabil Uluslararası Havalimanı Başkanı Abdulhadi Muhammedi de törende hazır bulundu.

Afganistan'daki yerel ve yabancı basın mensupları da törene yoğun ilgi gösterdi.

"İLK SEFERİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Ünal, konuşmasında, yaklaşık 3 yıl aranın ardından Kabil Uluslararası Havalimanı'nda THY'nin ilk yolcu uçağını karşılamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı güven ve işbirliği temelinde her gün daha da güçlendiğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yollarının uçuşlarına başlaması da bu güvenin en açık ve net simgesidir. Uçuşlarımızın yeniden başlaması hem ülkemiz hem Türk Hava Yolları ailesi hem de Afganistan için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Dünyada en çok noktaya uçan Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları aynı zamanda küresel düzeyde en iyi hizmet sunan hava yolu firmalarının başında geliyor. Türk Hava Yollarının Kabil'e ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hemen sonrasında gerçekleştirmesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor."

"AFGAN HALKININ DÜNYAYA AÇILAN KAPISI OLACAĞIZ"

THY Pazarlama Satış İkinci Bölge Başkanı Yayla da konuşmasında, THY'nin dünyadaki başarılarını anlattı.

Türkiye ve Afganistan arasında ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaklarını söyleyen Yayla, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha Türk Hava Yolları olarak iki ülke halkını birbirine bağlamaktan ve Afgan vatandaşlarını dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları ile dünyaya bağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın tüm noktalarına uygun bağlantı süreleri ve rekabetçi ücretlerle Afgan vatandaşların dünyaya açılan kapısı olacağız. Türk Hava Yolları olarak hızlı büyüyen, 454 uçaklık modern filosuyla 6 kıtada 130 ülkede 348 noktaya uçuş yaparak Kabil'i dünyaya bağlayacağız."

AFGAN YETKİLİLER MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Törende konuşan Afgan yetkililer de THY'nin Afganistan uçuşlarını başlatmasından memnuniyet duyduklarını belirterek THY'ye ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Afganistan Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Vefa, her iki ülke yetkililerinin THY'nin Afganistan seferlerini başlatması için büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak ilk uçağı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Vefa, THY gibi küresel bir hava yolu şirketinin Afganistan seferlerini başlatmasının rekabetçi bir ortam yaratacağını ve bunun, Afgan halkı için kolaylık oluşturacağını belirtti.

Kabil Uluslararası Havalimanı Başkanı Muhammedi de THY'nin Afganistan seferlerini başlatmasının, ülkede güvenliğin temin edildiğine dair gösterge olduğunu ve bunun diğer küresel hava yolu şirketlerine örnek oluşturacağını dile getirdi.

Afganistan'da yönetim değişimi sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle birçok hava yolu gibi THY de bu ülkeye uçuşlarını 15 Ağustos 2021'de durdurmuştu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Afganistan sefer thy
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