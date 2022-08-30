30 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Ağustos 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğünde takı takmak isteyen veya yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından merak edildi. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının 30 Ağustos tarihli güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 30 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 925,00 TL, satışı ise 956,26 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 748,31 TL'den alınıyor ve 748,78 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 560,46 TL, satışı 669,89 TL oldu.

