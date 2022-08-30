FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 30 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Ağustos 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

30 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Ağustos 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

30.08.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Haftanın ikinci gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 30 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

30 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Ağustos 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğünde takı takmak isteyen veya yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından merak edildi. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının 30 Ağustos tarihli güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 30 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

bilezik altın 2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 925,00 TL, satışı ise 956,26 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 748,31 TL'den alınıyor ve 748,78 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 560,46 TL, satışı 669,89 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...
31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun 31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun
Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu... Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...
Anahtar Kelimeler:
altın fiyatları altın bilezik 14 ayar altın 18 ayar altın 22 ayar altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siyasi kulisleri hareketlendiren 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa kazanma şansı yok"

Siyasi kulisleri hareketlendiren 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa kazanma şansı yok"

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Gıda enflasyonu durmuyor! Bir hamle daha geldi: Yüzde 75'i hibe edilecek…

Gıda enflasyonu durmuyor! Bir hamle daha geldi: Yüzde 75'i hibe edilecek…

Doğal gaz krizine çareyi Edirne'de buldular! Tırlar dolusu aldılar

Doğal gaz krizine çareyi Edirne'de buldular! Tırlar dolusu aldılar

Aile sosyal yardım paraları yattı mı?

Aile sosyal yardım paraları yattı mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.