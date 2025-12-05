30 bin TL seyyanen zam bekleyen memura kötü haber! İptal kararı geldi

AK Parti'nin önerisi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme geri çekildi. Kamuda üst düzey yönetici veya uzman olanlara 30 bin TL seyyanen zam yapılması planlanmıştı. Söz konusu düzenlemeden ise 30 binin üzerinde personelin faydalanması bekleniyordu.

TEPKİLER GELMİŞTİ

Memurların küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifi ise tepkilere neden olmuştu. Düzenleme, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.



AK PARTİ DÜZENLEMEDEN VAZGEÇTİ!

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre, dün gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı.

Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber...

Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti...

Bugün Genel Kurulda görüşülen Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanıyordu...

Ancak, CHP, "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı...

Ve Ak Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti.."