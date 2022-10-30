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30 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? FED faiz kararı bekleniyor

30.10.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlindeki son durum, piyasaların kapalı olduğu 30 Ekim Pazar günü araştırılmaya başlandı. Döviz fiyatlarında görülen dalgalı hareket sürüyor. Dolar, 18,50 TL'nin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Peki 30 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte merak edilenler...

30 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? FED faiz kararı bekleniyor

Piyasaların gözleri güncel dolar, euro ve sterlin fiyatlarına çevrildi. Piyasalar 28 Ekim Cuma günü kapandı. FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı, doların yönünü belirleyecek. Peki 30 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,5798 TL'den alınıyor ve 18,5812 TL'den satılıyor.

30 Ekim dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? FED faiz kararı bekleniyor

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 18,5297 TL iken satışı ise 18,5437 TL'dir.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinin alış fiyatı 21,6049 satış fiyatı ise 21,6757 TL'dir.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dünya piyasasının gözü doları ve dünya ekonomisini etkileyen FED faiz kararında... FED toplantısı ekim ayında gerçekleştirilmedi. Bir sonraki toplantı 1-2 Kasım tarihlerinde olacak. FED faiz kararının ise Türkiye saatiyle 2 Kasım 21.00'da açıklanması bekleniyor.

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Fed Euro faiz dolar

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