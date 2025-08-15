FİNANS

30 gün sonra yürürlükte! Ticaret Bakanlığından yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, borulara yönelik bazı çelik bağlantı parçalarının ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, "borular için demir veya çelikten (döküm ve paslanmaz hariç) diş açılmamış diğer bağlantı parçaları" olarak tanımlanan eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

GÖZETİM BELGESİ İLE...

Buna göre, bu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürün, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.​​​​​​​
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ticaret Bakanlığı çelik
