30 günlük çizelgede en düşük fiyat olmayınca Reklam Kurulu'nun radarına takıldı! Kilim Mobilya'ya 550 bin liralık ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından firmalar denetlenmeye devam ediliyor. Haksız rekabetin engellenmesi sağlanıyorken aynı zamanda vatandaşın mağdur edilmesinin önüne geçiliyor. Kurul, mobilya sektörünün bilindik ismi Kilim Mobilya'yı da incelemeye aldı.

Yaklaşık 350 bin metrekarelik bir alanda üretim yapan ve ürünlerini 50 ülkeye ihraç eden şirket, yanıltıcı fiyat indirimi uyguladığı gerekçesiyle mercek altına alındı. ABD, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'nde bilinen Kilim Mobilya, internet sitesinde yayımlanan bir reklam nedeniyle binlerce lira cezaya çarptırıldı.

İNDİRİMİN YANILTICI OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Sitesinde yapılan reklamda, koltuk takımının orijinal fiyatı 40 bin 361 TL olarak belirtilmiş ve indirimli fiyat 30 bin 495 TL olarak aktarılmış. Ancak, Kurul'un incelemeleri sonucunda koltuk takımının 40 bin 361 TL'den satılmadığı, dolayısıyla indirimin yanıltıcı olduğu bulundu.

30 GÜNLÜK ÇİZELGEDE EN DÜŞÜK FİYAT OLMAYINCA...

Kurul'un delilleri arasında, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi ile beraber üzeri çizili fiyatın reklamdan önceki 30 gün içindeki en düşük fiyat olmadığının tespiti reklamın yanıltıcı olduğunun ispatı oldu.

KİLİM MOBİLYA'YA 550 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bu bulgular ışığında, Kilim Mobilya'ya 550 bin 59 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, söz konusu yanıltıcı reklamın yayından kaldırılmasına da karar verildi.