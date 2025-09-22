FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

30 milyon liralık vurgun! 'Devlet memuru yapacağız' diye kandırmışlar... Sahte belgelerle yakalandılar

Batman’da emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü bir operasyon sonucunda, kamu kurumlarına yerleşme ve devlet memuru olarak atanma vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdığı öne sürülen bir şebeke çökertildi. Aralarında örgütün yöneticisinin de bulunduğu 4 şüpheli, yaklaşık 30 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 4 yıl boyunca devlet memuru olma hayali kuran vatandaşları hedef aldığı ortaya çıktı.

30 milyon liralık vurgun! 'Devlet memuru yapacağız' diye kandırmışlar... Sahte belgelerle yakalandılar

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir vatandaşlardan gelen şikâyetleri mercek altına aldı. Gelen ihbarlarda, bazı kişilerin “kamu kurum ve kuruluşlarında işe sokma” ve “devlet memuru olarak atama” vaadiyle onlarca yurttaşı kandırdığı, karşılığında ise yüklü miktarlarda para aldığı yönünde iddialar yer aldı.

DEVLET MEMURU OLMA HAYALİ KURAN VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR

Özellikle iş bulmakta zorlanan gençleri ve devlet memuru olma hayali kuran vatandaşları hedef alan şüpheliler, güven telkin etmek için kendilerini nüfuzlu kişilerle bağlantılı gösterdi. Kimi zaman sahte belgeler, kimi zaman da uydurma referanslarla mağdurları ikna eden şebeke üyelerinin, bu yöntemle uzun süredir faaliyette oldukları tespit edildi.

4 YIL BOYUNCA YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLAR

Polisin yürüttüğü titiz takip ve teknik inceleme sonucunda, şüphelilerin mağdurlardan toplamda 4 yıl boyunca yaklaşık 30 milyon lira topladığı belirlendi.

30 milyon liralık vurgun! Devlet memuru yapacağız diye kandırmışlar... Sahte belgelerle yakalandılar 1

150 SAHTE ATAMA BELGESİ ELE GEÇİRİLDİ

Batman merkezli Ankara ve Mardin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli bakanlıklara aitmiş gibi düzenlenmiş 150 sahte atama belgesi ele geçirildi.

DEVLET YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR GİBİ YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, güvenilirliklerini artırmak için özel ofis tuttukları, işe girmek isteyen kişileri buraya getirerek telefonda bakan ya da milletvekilleriyle konuşuyormuş gibi yaptıkları ortaya çıktı.

30 milyon liralık vurgun! Devlet memuru yapacağız diye kandırmışlar... Sahte belgelerle yakalandılar 2

Ayrıca şüphelilerin, sahte belgelerle çok sayıda kişiyi kandırdığı, yakalanmamak için sürekli telefon ve SIM kart değiştirdiği tespit edildi. Dolandırıcılara para ödeyen kişilerin daha sonra şikayetçi olmaması için de tehdit edildiği ve baskı yapıldığı, alınan ifadelerle ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
22 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları22 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı

Anahtar Kelimeler:
Devlet memuru Batman dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.