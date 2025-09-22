30 milyon liralık vurgun! 'Devlet memuru yapacağız' diye kandırmışlar... Sahte belgelerle yakalandılar

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir vatandaşlardan gelen şikâyetleri mercek altına aldı. Gelen ihbarlarda, bazı kişilerin “kamu kurum ve kuruluşlarında işe sokma” ve “devlet memuru olarak atama” vaadiyle onlarca yurttaşı kandırdığı, karşılığında ise yüklü miktarlarda para aldığı yönünde iddialar yer aldı.

DEVLET MEMURU OLMA HAYALİ KURAN VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR

Özellikle iş bulmakta zorlanan gençleri ve devlet memuru olma hayali kuran vatandaşları hedef alan şüpheliler, güven telkin etmek için kendilerini nüfuzlu kişilerle bağlantılı gösterdi. Kimi zaman sahte belgeler, kimi zaman da uydurma referanslarla mağdurları ikna eden şebeke üyelerinin, bu yöntemle uzun süredir faaliyette oldukları tespit edildi.

4 YIL BOYUNCA YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLAR

Polisin yürüttüğü titiz takip ve teknik inceleme sonucunda, şüphelilerin mağdurlardan toplamda 4 yıl boyunca yaklaşık 30 milyon lira topladığı belirlendi.

150 SAHTE ATAMA BELGESİ ELE GEÇİRİLDİ

Batman merkezli Ankara ve Mardin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli bakanlıklara aitmiş gibi düzenlenmiş 150 sahte atama belgesi ele geçirildi.

DEVLET YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR GİBİ YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, güvenilirliklerini artırmak için özel ofis tuttukları, işe girmek isteyen kişileri buraya getirerek telefonda bakan ya da milletvekilleriyle konuşuyormuş gibi yaptıkları ortaya çıktı.

Ayrıca şüphelilerin, sahte belgelerle çok sayıda kişiyi kandırdığı, yakalanmamak için sürekli telefon ve SIM kart değiştirdiği tespit edildi. Dolandırıcılara para ödeyen kişilerin daha sonra şikayetçi olmaması için de tehdit edildiği ve baskı yapıldığı, alınan ifadelerle ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır