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30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı| Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler?

29.04.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden indirimli ürünlerin bulunduğu 30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM’de televizyondan buharlı ütüye, ankastre setten valiz setine yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satılıyor. İşte, 30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunun detayları…

30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı| Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler?

BİM her hafta olduğu gibi 30 Nisan Cuma günü için yayınlanan katalogda da her evin ihtiyacı olan ürünleri indirimli olarak satışa sunuyor. Ev tekstilinden mutfak malzemelerine beyaz eşyadan piknik malzemelerine tarzınıza ve ihtiyacınıza uygun pek çok malzeme bu hafta BİM’de…

30 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda,
Dijitsu 65 inç Smart LED uydu alıcılı TV: 4 bin 979.00 TL,
Philips Buhar Jeneratörlü Ütü: 799.00 TL,
Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge: 799.00 TL
Aksesuar ve Takı Dolabı: 179.00 TL

30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı| Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler?

BİM’de bu hafta indirimli olarak satışa çıkacak ürünler arasında mutfak malzemelerinin çokluğu da dikkat çekiyor.
Kumtel 3’lü Dinamik Ankastre Set: 1.199.00 TL
Kumtel Aspiratör: 199.00 TL,
Kumtel Mini Fırın: 199.00 TL,
Stant Mikser Mutfak Seti: 1.150.00 TL
Fakir Rendeli Blender Seti: 299.00 TL,
12 Parça Bambu Mutfak Seti: 59.00 TL,
3’lü İthal Dekorlu İnce Cam Meşrubat Bardağı: 27.00 TL

30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı| Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler?

Havaların ısınmaya başlamasıyla piknik setleri de yeniden satışa çıktı. 30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda piknik malzemeleri indirimli olarak satışa çıkıyor.
LAVA Yuvarlak Mangal Izgarası: 119.00 TL,
LAVA Mangal Izgarası: 99.90 TL,
Piknik Çantası: 39.90. TL,
Çift Musluklu Semaver: 79.90 TL,

30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı| Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler?

Piknik Örtüsü: 24.90 TL,
32 Parça Piknik Seti: 29.90 TL
16 Jant Bisiklet: 399.00 TL
Saksıda Yediveren Çilek Fidesi: 9.90 TL

30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı| Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler?


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