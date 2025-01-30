30 Ocak önemli ekonomi başlıkları: Fed faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı, ABD Nvidia’nın Çin’e çip satışlarına yeni kısıtlamaları değerlendiriyor

JPMorgan, dün yayımlanan raporda Türk hisse senetleri için yatırım tavsiyesini ‘nötr’den ‘ağırlık artır’a yükseltti. Raporda, BIST hisselerinin gelişen piyasalardaki benzerlerine kıyasla %47 iskontolu olduğu vurgulandı.

Garanti BBVA, 2024 yılının son çeyreğinde 25,2 milyar TL net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi 24,7 milyar TL seviyesindeydi. Çeyreksel net faiz marjında 71 baz puan iyileşme dikkat çekiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını %4,25 - %4,50 aralığında sabit tutma kararı alarak, enflasyon karşısında temkinli duruşunu sürdürdü. Fed, gelecekteki olası faiz indirimleri için dezenflasyon sürecinin kritik olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi, Nvidia’nın Çin’e çip satışlarına yönelik yeni kısıtlamalar getirmeyi değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre, bu kısıtlamalar henüz erken aşamada olsa da, özellikle Nvidia’nın H20 çiplerinin Çin’e ihracatını sınırlamaya odaklanıyor.

AJANDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

JPMORGAN

JPMorgan, dün yayımlanan raporda Türk hisse senetleri için yatırım tavsiyesini ‘nötr’den ‘ağırlık artır’a yükseltti. Raporda, yüzde 30’luk asgari ücret artışı, 250 baz puan faiz indirimi ve aralık ayı enflasyon verisinin, düşük yabancı sahipliği ve ucuz değerlemeler göz önüne alındığında, yatırım tavsiyesi değişikliği için yeterli bir gerekçe oluşturduğu ifade edildi. Raporda, faiz indirimleri ve ekonomik toparlanma sürecinin 2025’in ilk yarısında piyasaları canlandıracağı öngörülürken, BIST hisselerinin gelişen piyasalardaki benzerlerine kıyasla %47 iskontolu olduğu vurgulandı. JPMorgan, Borsa İstanbul’daki hisseler için %27,3’lük bir yükseliş potansiyeli öngörüyor.

Risklerde en çok dikkat çeken bölüm, TL’de reel değer kaybı riski. Ayrıca Türkiye’nin teknoloji üretim üssü olma kapasitesinin, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle risk altında olduğu belirtiliyor. Çin’den Avrupa ve MENA bölgesine yönelen ihracatın, Türkiye’nin rekabet gücünü sınırlayabileceği öngörülüyor. Ancak Türkiye’nin iyileşen makroekonomik temellerinin, enflasyona göre düzeltilmiş muhasebe yöntemleri ve gelişen piyasalardaki düşük ağırlık nedeniyle EM yatırımcıları tarafından göz ardı edilebileceği ifade ediliyor. Bu beklentiyle ilk 10 listesine BIMAS hissesi eklendi. Dün BİM önülüğünde gıda perakendeciliği sektöründe pozitif fiyatalama gördük.

GARANTİ BBVA

Bilanço sezonu enflasyon muhasebesi uygulamayan banka bilançolarıyla hızlanıyor. Dün akşam saatlerinde Garanti BBVA’dan 2024’ün son çeyrek bilançosunu aldık. Garanti BBVA, 2024 yılının son çeyreğinde 25,2 milyar TL net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi 24,7 milyar TL seviyesindeydi. Aracı kurum beklentilerine ve beklentilerin ortalamalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Garanti’nin net kârı, çeyreklik bazda %12,5 artarken, yıllık bazda %5,6 yükselerek 91,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Özkaynak kârlılığı %32,5, aktif

kârlılığı ise %3,5 seviyesinde gerçekleşti. Net faiz marjı (NIM) çeyreklik bazda %4,8’e yükselirken, 2024 genelinde %4,1 olarak gerçekleşti. Zorunlu karşılık artışları ve makro ihtiyati tedbirler, şirketin yatay net faiz marjı tahminine rağmen beklentilerin altında kalmasına sebep olan faktörler. Garanti’nin geçen seneki net faiz marjı %5,1’di. Artan zorunlu karşılıklar, kümülatif net faiz marjı üzerinde 80 baz puanlık baskı yarattı. Çeyreksel net faiz marjında 71 baz puan iyileşme dikkat çekiyor. TL krediler çeyreklik bazda %10,8 artış kaydederken, yabancı para krediler yatay seyretti. Takipteki kredi oranı %2,1 ile stabil kaldı.

FED

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını %4,25 - %4,50 aralığında sabit tutma kararı alarak, enflasyon karşısında temkinli duruşunu sürdürdü. Fed, ekonomik göstergeleri yakından takip etmeye devam ederken, gelecekteki olası faiz indirimleri için dezenflasyon sürecinin kritik olduğunu vurguluyor. S&P 500 endeksi %0,47 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,583’e, 2 yıllık tahvil getirisi ise %4,257’ye yükseldi. Dolar endeksi %0,25 artarken, euro dolara karşı %0,35 değer kaybetti. Piyasalar, mayıs ayına kadar faiz

indirimi olasılığını fiyatlamaya devam etse de, ekonomik verilere bağlı olarak beklentiler değişebilir. Fed’in faizleri sabit tutma stratejisi, büyümeyi desteklerken enflasyonu kontrol altında tutma çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Powell, faiz oranlarının Trump yönetiminin ekonomi politikalarının enflasyonu nasıl etkileyeceğini anlamak için bir süre daha sabit tutulacağını belirtti. Fed Başkanı, Trump’ın ekonomi politikalarına yönelik herhangi bir değerlendirme yapmaktan kaçınarak, “Bu politikaları ne eleştiririz ne de överiz” dedi. Trump’ın Fed’e faizleri düşürme yönündeki baskılarına karşılık olarak Powell,

“Başkanın söyledikleri hakkında hiçbir yorum yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

ATIŞTIRMALIKLAR

Deutsche Bank Türkiye CEO’su Orhan Özalp, Bloomberg HT’ye verdiği röportajda küresel piyasaları etkileyen belirsizlikler ve Türkiye’nin Avrupa’daki rolü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump’ın politikalarına dair ilk 10 günün piyasa beklentileri kadar sert geçmediğine dikkat çeken Özalp, “Başlangıçta piyasa, Trump’ın çok daha agresif tarife politikaları uygulayacağını ve bunun enflasyonist baskı yaratacağını öngörüyordu. Ancak, şu ana kadar ticaret politikalarında o kadar sert bir tutum sergilenmese de, jeopolitik alanda alışılmışın dışında hareket edebileceğine dair işaretler görüyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranı koridorunu 1,10 puan indirerek yeni düzenlemeyi duyurdu. 24 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak düzenlemeyle birlikte, zorunlu karşılık faiz oranı koridoru yüzde 0,00 - yüzde 37,80 aralığına çekildi. Daha önce 27 Aralık 2024 - 23 Ocak 2025 tarihleri arasında bu oran yüzde 0,00 - yüzde 39,90 seviyesindeydi. 30 Ağustos 2024 - 26 Aralık 2024 döneminde ise faiz aralığı yüzde 0,00 - yüzde 42,00 olarak uygulanıyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Şubat 2025’te Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek. İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantı, dört yıl aradan sonra TCMB’nin İstanbul’daki ilk fiziksel toplantısı olacak. En son Ekim 2020’de Ümraniye’de fiziki toplantı düzenleyen Merkez Bankası, yeni yönetimle birlikte İstanbul’da ilk kez basının karşısına çıkacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyon görünümüne ilişkin bir sunum yapacak, ardından gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

ABD yönetimi, Nvidia’nın Çin’e çip satışlarına yönelik yeni kısıtlamalar getirmeyi değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre, bu kısıtlamalar henüz erken aşamada olsa da, özellikle Nvidia’nın H20 çiplerinin Çin’e ihracatını sınırlamaya odaklanıyor. Söz konusu değerlendirme, Çin merkezli DeepSeek’in yapay zeka modelinin hızlı yükselişinin ardından gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek’in başarısını Amerikan endüstrisi için bir ‘uyandırma çağrısı’ olarak nitelendirirken, ticaret politikalarında Çin’e karşı daha sert önlemler alınabileceğinin sinyallerini verdi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2024’ün son çeyreğinde gelirini %2 artırarak 25,7 milyar dolara çıkarsa da, net kârı %71 düşerek 2,3 milyar dolara geriledi. Hisse başına kârı 66 sente düşen şirketin yıllık bazda üretimi %4 azalırken, teslimatları %1 düşüşle 1,79 milyon adette kaldı. Tesla’nın 2024 yılı toplam geliri %1 artışla 97,7 milyar dolara ulaşırken, net kârı %53 düşerek 7,1 milyar dolara geriledi. Üretim ve teslimatta yavaşlama dikkat çekiyor. 2024’ün son çeyreğinde Tesla, 459 bin 445 araç üretirken, 495 bin 570 araç teslim etti. Üretimde yıllık bazda %7’lik bir düşüş görülürken, teslimatlar %2 arttı.

Kaynak: Fintables