30 yıllık kuruyemiş devi Peyman iflasın eşiğinde! Konkordato talebinde bulundu...

1995 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş markalarından biri haline gelen Peyman, konkordato talebinde bulundu.

Eskişehir merkezli olarak Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından kurulan Peyman, kısa sürede çekirdek, patlamış mısır, hurma ve incir gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda büyüdü.

TOPLAM BORÇ 1.3 MİLYAR TL

Halk TV'nin haberine göre 2017 yılında özel sermaye fonu Bridgepoint tarafından 110 milyon dolara satın alınan marka, şimdi ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. Toplam borcu 1.3 milyar TL olan 30 yıllık şirket, iflaşın eşiğine geldi.

2022’de İş Holding, Peyman’ı Bridgepoint’ten satın almıştı. İlkem Şahin’in yönettiği İş Holding, yalnızca iki yıl sonra şirket ekonomik darboğaza girdi. 2025 yılına girerken, Peyman konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul’daki başvurusu devam ederken, Eskişehir’deki merkez için yapılan konkordato talebi yetki nedeniyle kabul edilmedi.