FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 30 yıllık kuruyemiş devi Peyman iflasın eşiğinde! Konkordato talebinde bulundu...

30 yıllık kuruyemiş devi Peyman iflasın eşiğinde! Konkordato talebinde bulundu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.02.2025 18:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞ Holding AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Peyman Kuruyemiş 1.3 milyar TL borçla konkordato talebinde bulundu. Ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği ortaya çıkan markanın iflasın eşiğinde olduğu belirtildi.

30 yıllık kuruyemiş devi Peyman iflasın eşiğinde! Konkordato talebinde bulundu...

1995 yılında kurulan ve Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş markalarından biri haline gelen Peyman, konkordato talebinde bulundu.

5723596486857627548f9597

Eskişehir merkezli olarak Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından kurulan Peyman, kısa sürede çekirdek, patlamış mısır, hurma ve incir gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda büyüdü.

TOPLAM BORÇ 1.3 MİLYAR TL

Halk TV'nin haberine göre 2017 yılında özel sermaye fonu Bridgepoint tarafından 110 milyon dolara satın alınan marka, şimdi ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. Toplam borcu 1.3 milyar TL olan 30 yıllık şirket, iflaşın eşiğine geldi.

1200xauto

2022’de İş Holding, Peyman’ı Bridgepoint’ten satın almıştı. İlkem Şahin’in yönettiği İş Holding, yalnızca iki yıl sonra şirket ekonomik darboğaza girdi. 2025 yılına girerken, Peyman konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul’daki başvurusu devam ederken, Eskişehir’deki merkez için yapılan konkordato talebi yetki nedeniyle kabul edilmedi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Naci Görür'den art arda uyarılar

Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Naci Görür'den art arda uyarılar

'150 TL görüyorsanız gitmeyin' Hepsine zam geldi!

'150 TL görüyorsanız gitmeyin' Hepsine zam geldi!

16 yıl yurt dışında yaşadı, memlekete dönüp o işe başladı

16 yıl yurt dışında yaşadı, memlekete dönüp o işe başladı

O zorunluluk esnafın kafasını karıştırdı! Detaylar belli oldu

O zorunluluk esnafın kafasını karıştırdı! Detaylar belli oldu

81 ile genelge gönderildi! Sosyal konut için önemli adım... Detaylar açıklandı

81 ile genelge gönderildi! Sosyal konut için önemli adım... Detaylar açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.