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  4. 300 bin liralık borç tek kalemde silindi! 'Zilmem Defteri' geleneği ile 9 bakkalın veresiye defteri temizledi

300 bin liralık borç tek kalemde silindi! 'Zilmem Defteri' geleneği ile 9 bakkalın veresiye defteri temizledi

17.03.2025 16:39
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Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, şehir merkezinde buluna 9 bakkalın veresiye defterindeki borçları sildi. Osmanlı döneminden beri devam eden "Zilmem Defteri' geleniği ile iş adamları tarafından 300 bin liralık borç ödenmiş oldu.

300 bin liralık borç tek kalemde silindi! 'Zilmem Defteri' geleneği ile 9 bakkalın veresiye defteri temizledi

Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, şehir merkezinde bulunan 9 bakkalın veresiye defterlerini satın aldı. Defteri satın alınan mahalle bakkalı olan Şemsi İçem, "Mahallem adına çok mutluyum. Bu gelenek devam ettiği için ayrıca mutluyum. 3 mahalle arasında bakkallık yapıyorum. Yaklaşık 37 bin TL civarı bir borcumuz vardı. Valiliğimiz ve iş adamları sayesinde kapandı. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

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VALİLİK O BAKKALLARI BELİRLİYOR

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Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Gülşen İtik ise, "Bu yıl altıncı kez Osmanlı geleneği olan 'Zimem Defteri' uygulamasını devam ettiriyoruz. Her yıl özellikle Ramazan ayında Yozgat merkezde bulunan bakkalları Valiliğimiz belirliyor. Biz de belirlenen bakkalların borcunu kapatıyoruz. Bu çok güzel bir gelenek. Yaptığımız uygulama birçok ilde örnek oldu. Hayırsever iş insanlarımıza bu etkinliği sürdürdüğü için teşekkür ediyorum. Bu yıl toplam 9 bakkalın borcunu kapatıyoruz. 300 bin lira civarında bir borcun tamamını Ramazan ayı boyunca kapatıyoruz" şeklinde bilgi verdi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat iş adamı
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