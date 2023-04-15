FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 300 kilo çıkıyor, 30 ton satılıyor! Türk balına yasak gelebilir: Yıl sonuna kadar…

300 kilo çıkıyor, 30 ton satılıyor! Türk balına yasak gelebilir: Yıl sonuna kadar…

15.04.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 firmanın 14’ünün sahte bal ürettiğinin tespit edilmesinin ardından Türk üreticilerden çok önemli bir uyarı geldi. Sahteciliğin önünün alınmadığı takdirde yıl sonuna kadar Türk balına yasak gelebileceğini söyleyen sektör temsilcileri, Sahtecilikte gelinen noktayı da “300 kilo Anzer balı çıkıyor 30 ton satılıyor” diyerek özetledi.

300 kilo çıkıyor, 30 ton satılıyor! Türk balına yasak gelebilir: Yıl sonuna kadar…

Türkiye’de bal sahteciliği önlenemiyor. Bunun sebebi, balın sahtesini yapmanın kolay, anlaşılmasının ise çok zor olması. Sadece iç piyasa için değil ihracatı yapılan ürünlerde de tağşişe rastlanıyor. Avrupa’ya gönderilen 15 parti baldan 14’ünün hileli çıkması sektörde endişeye yol açtı.

2020_Agustos_20200809_2_43809869_57309120

İHRACATTA BAL YASAĞI

Konuya ilişkin Dünya Gazetesi’ne değerlendirmede bulunan Balparmak Başkanı Özen Altıparmak, Türkiye’nin kara listede olduğunu söyleyerek, “Türkiye bir bal ülkesi deniyor. ama değil. Türkiye sahte bal cenneti. Bunun önlemini alamazsak bu yıl sonuna kadar Türkiye balının Avrupa’ya ihracatı engellenebilir” dedi.

15 FİRMANIN 14’Ü YAKALANDI

Esmer pirinç şurubundan çok tağşiş yapıldığını belirten Altıparmak, “Firmanın adı da belli herkes de bunu biliyor ama önlem alınmıyor. Bunlar bir de ihracat yapıyor. İhracat yaptığı ülkeler de tağşişi bulamıyor. Bizim bulduğumuz metot sayesinde esmer pirinç şurubundan tağşişi yapan 15 firmanın 14’ü yakalandı. Şimdi ben bir metot buldum, bizim ülkemizdeki biri sahte balı Avrupa’ya ihraç ediyor, alan firmalar balı laboratuvarlarda anlayamadığı için kabul ediyorlar ama analiz metotlarını bizden öğrendikten sonra yine Türkiye’den giden sahte ürünler engelleniyor. Bunu biz sağladık” dedi.

cats

Sahtecilikte gelinen noktayı da “300 kilo Anzer balı çıkıyor 30 ton satılıyor” diye özetleyen Özen Altıparmak, balda sahteciliğin sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu olduğunu kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atakHerkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjdeİBB Başkanı İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjde
700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
bal

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Prag'da büyük hadsizlik! Oyuncuların elinden Türk bayrağını aldılar...

Prag'da büyük hadsizlik! Oyuncuların elinden Türk bayrağını aldılar...

Bakan Nebati ile Ali Mahir Başarır arasında Togg polemiği!

Bakan Nebati ile Ali Mahir Başarır arasında Togg polemiği!

Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!

Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Fırsat arayanlar iyi dinleyin' diyerek uyardı! Altında kritik seviyeleri tek tek açıkladı

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Fırsat arayanlar iyi dinleyin' diyerek uyardı! Altında kritik seviyeleri tek tek açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.