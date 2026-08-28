Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Türkiye’nin köklü meyve suyu üreticileri arasında yer alan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.’nin konkordato sürecinde kritik aşamaya gelindi. Şirketin geleceğinin şekilleneceği dava kapsamında mahkeme, alacaklılara resmi çağrıda bulundu.

Duruk Ailesi’nin sahibi olduğu ve 58 yıllık geçmişe sahip Aroma, yaşadığı finansal sorunların ardından konkordato başvurusunda bulunmuştu. Şirket hakkında verilen bir yıllık geçici konkordato mühleti mart ayında sona ererken, sürecin nasıl sonuçlanacağı Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye devam eden dava kapsamında netleşecek.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Davayı takip eden Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, Aroma A.Ş. ile birlikte Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk ve Uğur Duruk hakkındaki konkordato sürecinin yeni duruşma tarihini açıkladı.

Mahkemenin duyurusuna göre duruşma 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Şirketin konkordato sürecinde bundan sonraki aşamanın bu oturumda şekillenmesi bekleniyor.

ALACAKLILARA RESMİ KATILIM ÇAĞRISI

Mahkeme, Aroma’dan alacağını tahsil edemeyen tüm kişi ve taraflara da çağrıda bulundu. Alacaklıların, haklarını koruyabilmeleri için davaya müdahil olabilecekleri bildirildi.

GÖZLER 9 EYLÜL’DE

Aroma’nın konkordato davasında gözler 9 Eylül’de yapılacak duruşmaya çevrildi. 58 yıllık şirketin finansal sorunlarının ardından başlayan süreçte, bu oturumda markanın geleceğini belirleyecek nihai kararın verilmesi bekleniyor.