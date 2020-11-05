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300 kilo ile başladığı paspas siparişlerine yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 14:44 | Son Güncelleme

Tokat’ta kendisine ait küçük bir atölyede 300 kilo bornoz parçası ile paspas üretimine başlayan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor.

300 kilo ile başladığı paspas siparişlerine yetişemiyor

Tokat’ta Alipaşa Mahallesi Gazi Caddesinde evinin karşısında bulunan bir apartmanın zemin katında atölye kuran 4 çocuk annesi Güner Kılıç (59), kadın girişimcilere örnek oluyor. Ege bölgesindeki tekstil fabrikalarından defolu bornoz getirttiren Kılıç, atölyesinde işliyor. Birçok aşamadan geçirilen bornoz parçaları paspasa dönüştürülüyor. Üretilen paspaslar çevre il ve ilçelerde alıcı buluyor. Ayda 300 kilo ile başladığı paspas üretimini 3 tona çıkartan Kılıç’ın hedefi ise iş yerini büyüterek istihdama katkı sağlamak.

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ANKARA'DA GÖRDÜ, ATÖLYE AÇTI

Ankara’da gördüğü bir işyerinden esinlenerek atölye kurmaya karar verdiğini ifade eden Kılıç, 8 yıldır evlerinin karşısında açtığı atölyesinde çalıştığını kaydetti. Eşi ve çocuklarının yardımı ile üretim yapan Kılıç, “Atölyemizde kesim yaparak işledikten sonra paspaslar paketlenerek satışa sunuluyor. Atölyeyi genişletmek istiyorum. Birikimin yok, ancak yetiştirebiliyoruz” dedi. Türk kadının üretken olduğunu ifade eden Kılıç, “18 yaşından buyana ben paramı kendim kazanıyorum. Kocamdan hiç para istememişimdir. Kendi paranı kendin kazanınca yere de sağlam basıyorsun. Daha dik yürüyorsun, herkes çalışsın. Cepte ne kadar paran varsa o kadar güçlü oluyorsun. Çalıştıkça hayata daha çok bağlanıyorsun. Hayat güzel, yaşamayı seviyorum. Ben hiç yorulmam Türk kadını yorulmaz” diye konuştu.

Emekli Muhsin Kılıç (61) ise eşi ile birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Eşinin oldukça azimli ve çalışkan olduğunu beliren Kılıç, “Boş gezmeyle bir şey olmuyor. Burada eşimle birlikte çalışıyoruz. Karınca kaderince çalışıyoruz. Çok şükür geçiniyoruz” ifadelerini kullandı.

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