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'Son çare' diyerek işten çıkarmalara başladı! Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 13:37
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Türkiye'nin önde gelen otomotiv devlerinden Tofaş, çalışan sayısının yüzde 13 oranında düşüreceği duyurmuştu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da açıklamada bulunmuştu. İşten çıkarmaların nedeni ise çalışanlara gönderilen fesih bildirimlerinden anlaşıldı.

'Son çare' diyerek işten çıkarmalara başladı! Dev otomobil markası Tofaş'ın küçülmeye gitmesinin nedeni ortaya çıktı

Türkiye otomotiv sektörünün önemli oyuncularından ve Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOFAŞ, çalışan sayısının yüzde 13'ünü işten çıkaracağını duyurdu. TOFAŞ'tan yapılan bu açıklama sonrası ise işten çıkarmaların nedeni araştırılmaya başlandı.

CNBC-e'nin konuya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, bu kararın arkasında uzun vadeli ekonomik belirsizlik ve sektörel baskılar yer buldu. TOFAŞ tarafından işten çıkarılan çalışanlara iletilen "İş Akdi Fesih Sözleşmesi" belgesi, durumun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Belgede, işten çıkarmaların temel nedenleri olarak hem iç hem de dış pazarlardaki ekonomik koşullar ve sektördeki değişimler işaret edildi.

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ÖTV'DE YAPILAN DÜZENLEME REKABETİ ZORLAŞTIRDI

TOFAŞ, özellikle Kasım 2022’de gerçekleştirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesinin ardından yerli üreticilerin yüzde 80 vergi diliminde rekabet etmek zorunda kaldığını ve bu durumun ithal araçlara karşı önemli bir dezavantaj yarattığını belirtti. Bunun yanı sıra, üretimi sona eren modellerin de şirkete ağır bir yük getirdiği ifade edildi.

2023 yılında Doblo modelinin üretiminin sona ermesi, 2024 Temmuz ayı itibarıyla ise Fiorino modelinin üretiminin durdurulacak olması, satış adetlerini ve pazar payını olumsuz etkiledi. Bu gelişmelerin istihdam üzerinde ciddi bir baskı yarattığı belirtilirken, şirket, üretim hacminde azalma ve dönemsel üretim duruşları yaşandığını açıkladı.

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SON ÇARE OLARAK İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

Ortadoğu ve Afrika'daki hedef pazarlarında ekonomik ve siyasi koşulların değişmesi, Avrupa pazarındaki ekonomik durgunluk nedeniyle beklenen ihracat rakamlarına ulaşılamaması dev markanın kayıp yaşamasına neden oldu.
Çaba sarf ettiğini aktaran şirket, işten çıkarmaların kaçınılmaz bir hale geldiğinin altını çizerek, "Mevcut durumun önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörüsü ile üzülerek belirtmek isteriz ki son çare olarak iş akdi fesihleri yapılmak zorunda kalmıştır" ifadelerine yer verilerek son çare olarak işten çıkarmalara başvurulduğu belirtildi.

Toplamda 330 milyon lira ödeyecek! İşten çıkarmalar başladı Toplamda 330 milyon lira ödeyecek! İşten çıkarmalar başladı
Anahtar Kelimeler:
Tofaş Bursa KAP
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