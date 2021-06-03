3000 ve 5000 TL hibe desteği ne zaman verilecek? İşte NACE kodu ile başvuru detayları

Pandemi döneminde en çok zarar görenler arasında esnaflar yer aldı. Esnafa can suyu olacak hibe desteği haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki 3000 ve 5000 TL hibe desteği ne zaman verilecek? Başvurular nereden yapılacak? İşte NACE kodu ile başvuru detayları...

3000 VE 5000 TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Esnaflar 1. ve 2. gruba göre ayrıldı. 1. grupta yer alan esnaflar 5000 TL destekten yararlanacak, 2. grupta yer alan esnaflara ise 3000 TL destek verilecek. Bakan Muş, esnafa hibe desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Söz konusu açıklamada Bakan Muş, pandemi dolayısıyla işine ara vermek zorunda kalan esnaflara iki grup halinde yardım edileceğini söyledi. Birinci ve ikinci grupta yer alan esnaflar şu şekildedir:

Birinci grupta yer alan esnaflar; cafe, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, düğün salonları, kantinler, internet kafeler,kırtasiyeler, lunaparklar gibi işletmeler olacak.

Birinci grupta yer alan esnaflara bir kez olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacak.