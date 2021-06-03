3000 ve 5000 TL hibe desteği ne zaman verilecek? İşte NACE kodu ile başvuru detayları

Pandemi döneminde en çok zarar görenler arasında esnaflar yer aldı. Esnafa can suyu olacak hibe desteği haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki 3000 ve 5000 TL hibe desteği ne zaman verilecek? Başvurular nereden yapılacak? İşte NACE kodu ile başvuru detayları...
Esnaflar 1. ve 2. gruba göre ayrıldı. 1. grupta yer alan esnaflar 5000 TL destekten yararlanacak, 2. grupta yer alan esnaflara ise 3000 TL destek verilecek. Bakan Muş, esnafa hibe desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Söz konusu açıklamada Bakan Muş, pandemi dolayısıyla işine ara vermek zorunda kalan esnaflara iki grup halinde yardım edileceğini söyledi. Birinci ve ikinci grupta yer alan esnaflar şu şekildedir:
Birinci grupta yer alan esnaflar; cafe, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, düğün salonları, kantinler, internet kafeler,kırtasiyeler, lunaparklar gibi işletmeler olacak.
Birinci grupta yer alan esnaflara bir kez olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacak.
İkinci grupta yer alan esnaflar; bakım onarım tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleriyle uğraşanlar, müzisyenler, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, züccaciyeciler,oto yıkamacılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, kuru temizlemeciler, oyuncak, tuhafiyeciler,kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar ve kurs işletmecileri olacak.
İkinci grupta yer alan esnaflara tek seferlik 3 bin TL destek ödemesi yapılacak.
Söz konusu başvurular 25 Mayıs 2021'de başladı. Başvuru yapmak isteyenlere bir ay süre tanındı. Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor.
Hibe desteği başvurusunun son tarihi 23 Haziran 2021 saat 23.59 olarak belirlendi. 23 Haziran'ın öncesinde alınacak başvuruların sonuçlarının yapılacak değerlendirmelerin ardından ödeneceği öngörülüyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar TC kimlik no ve şifre ile sisteme giriş yapacak ve gerekli bilgileri vererek başvuruda bulunacak. Başvuru sayfasına gitmek için https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-gelir-kaybi-destegi-basvurusu linkine tıklayınız.
NACE kodunu görüntülemek ve hangi grupta yer aldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar aşağıdaki linke tıklayabilir.
https://ticaret.gov.tr/haberler/esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-koronavirus-salgini-nedeniyle-veri
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