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3000 ve 5000 TL hibe desteğinde tarih belli oldu! 3000 ve 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır ?

21.05.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa tek seferlik 5 bin ve 3 bin liradan oluşan bir destek paketinin verileceğinin müjdesini paylaşmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yaptığı son dakika açıklamasına göre ise, alınan bu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3000 ve 5000 TL hibe desteğinde tarih belli oldu! 3000 ve 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır ?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, esnafın beklediği hibe desteği hakkındaki detayları paylaştı. Buna göre Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile beraber, destekten yararlanmak isteyen esnaflar, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

17 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa hibe desteği müjdesini paylaşmıştı.

Koronavirüs döneminde alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek amaçlı olarak çıkarılan paket için, Ticaret Bakanı Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Muş’un aktardığı bilgiye göre esnafa hibe desteği için başvurular 25 Mayıs tarihinde başlıyor.

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Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik. Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk lirası ve 3.000 Türk lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak."

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. Bakan Muş’un açıklamasına göre, başvurular 25 Mayıs tarihinde başlayacak.

5 BİN VE 3 BİN TL’LİK TEK SEFERLİK DESTEK
Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflara iki grup halinde destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağını ifade etmişti.

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BİRİNCİ GRUBA 5 BİN TL DESTEK
Buna göre 1.grupta; kahve, kıraathane, pastane, internet kafeler vb işletmeler yer alıyor. Sayıları 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İKİNCİ GRUBA 3 BİN TL DESTEK
Destek verilecek ikinci grupta ise; bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler de dahil edilecek. Bu gruptaki esnafa bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verilecek.


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı Mehmet Muş Recep Tayyip Erdoğan
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