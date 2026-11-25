Çalışma hayatına ara veren tüm anneleri ilgilendiriyor. Doğum borçlanması, çalışmaya ara veren annelerin eksik prim günlerini geriye dönük tamamlamasına izin veriyor.

31 ARALIK'TA BORÇLANMA MİKTARI DA ARTACAK

Doğum borçlanmasıyla eksik prim günlerini tamamlayan anneler, emeklilik süresini öne çekebiliyor. Ancak 31 Aralık'ta asgari ücretin artmasıyla birlikte borçlanma miktarı da artacak.

Kadınlar en fazla üç doğum için, her doğumda 2 yıla kadar borçlanma yapabiliyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş köşe yazısında konuyla ilgili önemli detaylar verdi. Özellikle geçmişte staj veya çıraklık sigortası bulunan kadınlar için bu hak önem taşıyor. Staj ve çıraklık başlangıçları normal şartlarda emeklilik hesabında sigorta başlangıcı sayılmıyor. Ancak 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde staj veya çırak olarak tescilli çalışması bulunan kadınlar, bu tarihlerden sonra gerçekleşen doğumlarını borçlanabiliyorlar. Bu sayede sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına dâhil olmaları ve yaş şartına takılmadan emekli olmaları mümkün olabiliyor.

Başvuru için eski işverenden belge istenmiyor, işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.



KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLECEK?

Kimler bu haktan yararlanabilir?

"İşçi statüsünde (4/1-a / SSK) çalışan kadınlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan (4/1-b / Bağ-Kur) kadın sigortalılar, Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur kanunlarına tabi olan kadın sigortalılar, Devlet memuru ve kamu görevlisi (4/1-c / Emekli Sandığı) olan anneler, SGK kapsamında isteğe bağlı sigortalı sayılan anneler, Sigortalı annenin vefatı halinde ise geride kalan hak sahipleri."

İşçi, Bağ-Kur ve tarım sigortalıları, en son çalışmalarının veya hizmetlerinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine gidebiliyor ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

ESKİ İŞVERENİNDEN HERHANGİ BİR BELGE İSTENMİYOR

İsa Karakaş'a göre; Kamu görevlileri veya bunların hak sahipleri ise "SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No: 7 Sıhhıye/ANKARA" adresine yazılı dilekçe ile başvurabilirler. Onlar için de e-Devlet kanalı açık. Başvuran kadının eski işvereninden herhangi bir belge istenmiyor; SGK gerekli tespiti kendi hizmet kayıtları üzerinden yapıyor.

En düşük tutardan hesaplandığında bir çocuk için 253 bin 670, üç çocuk için 761 bin 11 lira ödenecek.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE TUTARLAR DA DEĞİŞİYOR

Doğum borçlanmasının tutarı, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan asgari ücrete bağlı prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları üzerinden hesaplanıyor. 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde günlük kazanç alt sınırı 1.101 TL, üst sınırı ise 9 bin 909 TL olarak uygulanıyor. En düşük kazanç üzerinden hesaplama yapıldığında bir günlük borçlanma bedeli 352,32 TL, bir aylık borçlanma bedeli ise 10 bin 569,60 TL oluyor.

Çocuk sayısına göre en düşük doğum borçlanması tutarları da değişiyor. Buna göre 720 gün üzerinden hesaplanan bir çocuk için borçlanma bedeli 253 bin 670,40 TL, 1.440 gün üzerinden iki çocuk için 507 bin 340,80 TL, 2.160 gün üzerinden üç çocuk için ise 761 bin 11,20 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 30 ZAM GELİRSE BORÇLANMA BEDELİ 329 BİN 771 TL'YE ÇIKACAK

Borçlanmanın üst sınırdan yapılması durumunda ödenecek tutar çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bu kapsamda bir çocuk için borçlanma bedeli 2 milyon 283 bin 33,60 TL'ye, üç çocuk için ise 6 milyon 849 bin 100,80 TL'ye ulaşıyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bir çocuğun borçlanma bedeli 329 bin 771 liraya çıkacak.

1 OCAK 2027'DE MALİYETLER DE ARTACAK

Bu rakamlar yalnızca 31 Aralık 2026'nın mesai bitimine kadar geçerli. 1 Ocak 2027'den itibaren asgari ücrete yapılacak zam oranında borçlanma maliyetleri de artacak. İsa Karakaş, yeni yılda asgari ücrette en az yüzde 30'luk zam beklendiğini belirtti.

Yüzde 30'luk zam senasyosunda bir çocuk için en düşük borçlanma bedeli 253.670,40 TL'den 329.771,52 TL'ye çıkıyor; başvuruyu yeni yıla bırakan bir anne yalnızca tek çocukta cebinden 76.101,12 TL fazla ödemek zorunda kalıyor.

Üç çocuk için doğum borçlanmasını 2027'ye bırakanları 228 bin 303 TL'lik ek maliyet bekliyor. Karakaş'a göre 31 Aralık'a kadar başvuru yapanlar, ödemeyi hemen yapmak zorunda değil. Tebliğden itibaren tanınan yasal süre içinde ödeme yaparak 2026 tarifesinden yararlanabiliyor. Yeni zam oranı ise aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.