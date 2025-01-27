31 Ocak'ta stopaj vergisine düzenleme! Mevduat hesabı olanlar dikkat, paranız azalabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ve Ocak aylarında Para Politikası Kurulu sonrası politika faizini indirmişti. Son faiz indirimi ile beraber yüzde 47,5 olan faizi 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indiren Merkez Bankası'nın ardından bankalar da faiz oranlarını güncellemeye başladı.

Mevduat faizlerinde yüzde 50 oranları görülüyorken Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından mevduat faizleri de yüzde 47-48 oranlarına kadar düştü. Bu düşüşe rağmen yatırımcının tercih ettiği bir yatırım aracı olan mevduat faizinde ise stopaj oranlarında güncelleme yapılacağı konuşulmaya başlandı.

STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Ekonomim'in haberine göre, 6 aya kadar vadede yüzde 10 seviyesinde olan stopajın 31 Ocak tarihinde 5 puan artırılarak yüzde 15'e çekileceği iddia edildi. Buna göre, stopaj oranlarının aynen devam etmesine yönelik kararın imzalanmadığını bunun da bir değişim yapılabileceğinin sinyali olduğuna işaret etti.

MERKEZ BANKASI'NDAN MEVDUAT DEĞERLENDİRMESİ

Bugün Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Mevduat Büyüklüğüne Göre Faizlerdeki Ayrışmayı Etkileyen Faktörler" başlıklı yazıda kritik değerlendirmeler yapıldı. Merkez Bankası'nın yayımladığı yazıda, bankaların az meblağlı mevduatlarda yüksek tutarlı mevduata göre daha düşük faiz uyguladığı aktarıldı. Sıkı para politikasınun uygulandığı dönemlerde ise bu farkın daha çok açıldığı kaydedildi.

Mevduatın büyüklüğüne göre faiz farkının oluşmasının yanı sıra ayrıca bankanın büyüklüğü ve likidite durumuna göre de farklılıkların yaşandığı ifade edildi. 2022 yılı son çeyreğinden itibaren Türk Lirası'na geçiş hedeflerinin uygulanmasıyla bu farklılaşmanın daha belirgin hale geldiği de eklendi.