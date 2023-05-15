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33.015 lira olmuştu! TÜİK yayımladı! Türkiye’nin yüzde 21,6’sı yoksul, yüzde 27,2’si kiracı…

15.05.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçları duyuruldu. Buna göre yoksulluk oranı yüzde 21,6 olarak açıklandı. Geçen yıl fertlerin yüzde 56,7'inin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 27,2'sinin ise kiracı olduğu görüldü.

33.015 lira olmuştu! TÜİK yayımladı! Türkiye’nin yüzde 21,6’sı yoksul, yüzde 27,2’si kiracı…

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2022" bülteni yayımlandı. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2022'de yüzde 21,6 olarak hesaplandı.

Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde tek kişilik hanehalklarının yüzde 10,9'unun, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 21'inin, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 28,9'unun, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise yüzde 15,5'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü.

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TÜRK-İŞ'in araştırmasında ise Nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 135 lira, yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira olarak hesaplanmıştı.

KENDİLERİNE AİT KONUTTA OTURANLARIN ORANI YÜZDE 56,7

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2022'de konutların mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 56,7'sinin oturdukları konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 27,2'sinin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda oturanların oranı yüzde 1,1, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 olarak kayıtlara geçti.

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Fertlerin yüzde 33,61'inin 2022'de izolasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 33,57'sinin sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi nedenlerle sorun yaşadığı, yüzde 21,72'sinin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
yoksulluk sınırı

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