Türkiye genelinde arsa sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenler için yeni satış fırsatı gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 34 ilde bulunan toplam 619 arsayı açık artırmayla satışa çıkaracak. 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek müzayedede yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade seçeneği sunulurken, peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu illerdeki taşınmazlar için düzenlenecek satışlarda dikkat çeken fiyat seçenekleri de bulunuyor. İstanbul'da satışa sunulacak 55 arsanın muhammen bedeli 650 bin TL'den başlıyor. İşte müzayedenin ödeme koşulları, satış takvimi ve katılım ayrıntıları...

60 AY VADE VE YÜZDE 25 PEŞİNAT SEÇENEĞİ

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek arsa satışlarında alıcılara farklı ödeme alternatifleri sunulacak. KDV muafiyeti kapsamında yapılacak satışlarda, taşınmazın toplam bedelinin yüzde 25'inin peşin ödenmesi halinde kalan tutar 60 aya yayılan vadeyle tamamlanabilecek.

Ödemesini beklemeden tek seferde yapmak isteyenler için de indirim avantajı bulunuyor. Satış bedelinin tamamını peşin yatıranlara yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca muhammen bedeli 1 milyon TL ve üzerinde olan taşınmazlarda da doğrudan yüzde 20 indirim seçeneği sunulacak.

İSTANBUL'DA 55 ARSANIN FİYATI 650 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Açık artırmada İstanbul'daki taşınmazlar da öne çıkıyor. Kent genelinde satış listesine alınan 55 muhtelif arsa için belirlenen muhammen bedeller 650 bin TL seviyesinden başlıyor.

Arsaların bulunduğu bölgeler, yüzölçümleri ve imar koşulları fiyatların değişmesinde etkili oluyor. Bu nedenle İstanbul'daki bazı taşınmazların muhammen bedelleri on milyonlarca liraya kadar çıkabiliyor.

619 ARSA 34 FARKLI İLDE ALICI BEKLİYOR

Satış programı yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılan toplam 619 arsa, 34 ilde yatırımcıların ve arsa sahibi olmak isteyenlerin tekliflerine açılacak.

Açık artırma kapsamında taşınmaz satışı gerçekleştirilecek iller şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.

AÇIK ARTIRMA İKİ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Arsa satışları için düzenlenecek müzayedenin tarihleri de netleşti. Açık artırma oturumları 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her iki gündeki oturumlar da saat 10.30'da başlayacak.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SALON KATILIMI MÜMKÜN

Müzayedeye katılmak isteyenler için hem fiziki hem de internet üzerinden teklif verme seçeneği bulunuyor.

Salonda açık artırmaya katılacak kişiler, Ankara Yenimahalle'deki İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri ile İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek oturumlara iştirak edebilecek.

Fiziki katılım sağlayamayacak olanlar ise www.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek. Böylece 34 ildeki 619 arsa için düzenlenen müzayedeye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek.