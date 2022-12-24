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'35 yıldır senedir ilk defa böyle bir şey gördüm' diyerek fiyatların yarı yarıya düştüğünü duyurdu

24.12.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz’de hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamside ki bereket balık tezgahlarına da yansıdı. Geçen haftaya göre 110 TL civarında satılan hamsi, yaklaşık yarı fiyatına düşerek 60 TL'den satılıyor. Vatandaşlar hamsi bolluğundan dolayı memnun. Balıkçılar, 35 senedir ilk defa böyle bir şey gördüm aralığın 15-20’sinden sonra hamsi gelmeye başladı. Bereket oldu otomatikman fiyatı 110 liradan 60 liraya kadar geriledi” dedi.

'35 yıldır senedir ilk defa böyle bir şey gördüm' diyerek fiyatların yarı yarıya düştüğünü duyurdu

Geçtiğimiz hafta 90 ila 110 TL arasında seyreden hamsinin kilosu 60 TL'lere geriledi.Balıkçı esnaflarından Uğur Beler, “Sezon 1 Eylül de başladı. Yaklaşık üç buçuk aydır hamsi yoktu. Ekim ayının ortasında Karadeniz’de hamsi başladı. Bu sene çok geç kaldı biz de artık umudu kesiyorduk. Palamut hamsiyi yedi Karadeniz’de hamsi olmayacak dedik. Bir hafta önce başladı hem boy hem de lezzet olarak çok güzel. Ben 35 senelik balıkçıyım belki de ilk defa böyle bir şey gördüm aralığın 15-20’sinden sonra hamsi gelmeye başladı. Bereket oldu otomatikman fiyatı 110 liradan 60 liraya kadar geriledi” dedi.

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“BU SENE BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİYOR”

Beler, “Bir de çok güzel lezzetli ızgaralık, buğlama, tava istediğin gibi pişirebileceğin şekilde hamsi var bu sene herkese tavsiye ediyoruz. Balık işi denizin bereketiyle alakalı piyasalarla alakası olmayan bir şey. Balık bereketli olduğunda fiyatı aşağı düşer. Balık az olduğunda taleple alakalı fiyat yükselir. Balığı hiçbir şey etkilemez kendi piyasasını kendi belirler. Şu an bereket var yani kilosu 60 liraya üç kişilik bir aile rahatlıkla soğan kırıp bir öğün yemeğini yiyebilir. Palamut azaldı bu sene. Üç ay boyunca palamut sattık üç tanesi 100 lira, bir kiloluk balıklar tanesi 35-40 liradan satıldı. Bu sene çok bereketli bir sezon geçiyor balık piyasasında. Çupra, levrek her zaman oluyor 12 ay balığı eksik olmuyor artık balıkçılıkta 12 aya yayıldı. Eskisi gibi dar bir alanda kalmıyor sezon bitince balıkçılık bitmiyor. Artık yazında tezgahlarımız açık” diye konuştu.

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“BU MEVSİM BALIĞI ÖN PLANDA TUTMALARINI TAVSİYE EDERİM”

Hamdi Bineklioğlu isimli esnaf ise, “Geçen hafta hamsi 100 liraydı. Bu hafta hamsi 60 lira 50 lira arasında taze güzel lezzetiyle halkımızın yiyebileceği bir balık. Bu mevsim itibarı ile biz yılların balıkçısı olarak halkımıza bir tavsiyem var. Bu mevsim balığı ön planda tutmalarını tavsiye ediyorum. Hem gıda üzerine hem ekonomik açıdan çok faydalı çok ayrıcalıklı bir durum. Bu sene palamutla başladık palamut çok yoğun geçti. 25 ila 50 lira arasında değişti. Allah bu insanlara bu güzelliği veriyor işte. Ekonomik olarak deniz ürünleri hem doğal hem de sağlık açısından çok önemli. Bizim balığımız yoğun şekilde ihraç ediliyor. Ülke içinde de birçok şehirlerde pazarlarda deniz ürünlerimiz satılıyor. Bu vatandaşımız için gerçekten çok güzel bir şey. Hamsi daha da güzel şu anda lezzet açısından, yağ açısından daha da güzel daha da lezzetli. Omega-3, B12, fosfor balıkta çok önemli Karadenizlilerin en büyük zeka gelişiminin oluşu hamsi balığını bol yedikleri içindir” şeklinde konuştu.

“GEÇEN HAFTAYA GÖRE DAHA UYGUN”

Alışveriş yapan müşteri Bahadır Demircan, “Hava muhalefetine göre fiyatlar değişiyor. Geçen seneye mukayese ettiğimiz zaman fiyatların daha uygun olduğunu görüyoruz. Geçen haftaya göre hamsi fiyatları daha uygun ama ben hamsiyi biraz daha havalar soğuyunca hamsi yağlanınca tercih ediyorum. Şimdi daha çok çinekop istavrit tercihimi o yönde kullanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
hamsi balık fiyatları

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