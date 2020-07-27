358 milyon liralık destek hesaplara yattı! İşte çiftçiye verilen devlet destekleri...

Tarım ve Orman Bakanlığınca her 50 dekar arazi için 40 TL ödenmesi suretiyle çiftçiye bu bakımdan bir destek sağlanıyor. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları destekleri için bu miktar artış gösterebiliyor. Bitkisel üretim yapan çiftçiye, fındık üreticilerine ve kütlü pamuk, zeytinyağı, çay, yulaf, arpa, buğday, soya fasulyesi, ayçiçeği, aspir, çeltik gibi pek çok çeşitli ürüne ve su kısıtı olan nohut, mercimek gibi ürünlere ödenen destekler değişim gösteriyor. Ürünlerin destek ödeneklerini detaylı incelemek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesine bakabilirsiniz.

Ülkemiz oldukça verimli topraklara sahip ve bundan dolayı da üretilen ürünler çeşitlilik bakımından zengin. Fakat ekonomik olarak çiftçilerin çektiği birtakım zorluklar da göz önünde bulunduruluyor. Bundan dolayı üretimin artmasına ve tarımda kalkınmaya katkı sağlamak üzere devlet de çiftçilere bazı desteklerde bulunuyor. Verilen devlet destekleri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ye kayıtlı olan çiftçilere belirli aralıklarla aktarılıyor. Peki, devlet çiftçiye ne gibi destekler veriyor?

ÇAY ÖDEME DESTEĞİ

Yaş çay üreticilerinin çay tarımı alanlarında yaptıkları üretim devlet tarafından destekleniyor. ÇAYKUR, bu konuda düzenlemeler yapıp ruhsatları kontrol ediyor. Bunun yanı sıra bu yıl çayın hasadı konusunda bakanlık özellikle koronavirüsten dolayı çiftçilere eleman yetiştirmek adına bazı düzenlemelere gitti.

YEM BİTKİLERİ ÜRETİM ÖDENEĞİ

Hayvancılığın da önemli yer tuttuğu ülkemizde hayvanların besi malzemelerinin ana maddesi olan yem bitkilerinin üretiminde de devlet dekar başına yıllık 90 TL ödeme yapıyor. Hayvan yetiştiriciliğinin desteklendiği bölgelerde bu ödeme miktarları biraz daha artış gösteriyor.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Soy kütüğüne kayıtlı olmak üzere büyükbaş hayvanlar ve küçükbaş hayvanlar, arıcılık, ipek böcekçiliği, tiftik üretimi, süt primi, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçı gemisi destekleri, yem bitkileri üretimi, hayvan hastalık tazminatları ve hayvan başına ödemeler, aşı ve atık desteklenmesi gibi pek çok konuda devlet desteği bulunur.

MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

Çiftçiye verilen mazot desteği o yılın mazot fiyatlarına ve tarladan çıkarılan mahsulün niteliğine göre değişir. Örneğin arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi tahıl ürünlerine düşük miktarda verilirken patates, pamuk, mısır, ayçiçeği ve çeltik gibi ürünlere daha fazla destekleme verilir. Bunun yanı sıra gübre ve toprak analizi gibi kimi zaman oldukça külfetli gelen ekonomik yükler için de Tarım ve Orman Bakanlığı destek sağlar.