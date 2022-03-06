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36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu! Herkes bunu konuşuyor…

06.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ayçiçek yağı ile ilgili iddiaları yalanlasa da sosyal medyada bir internet sitesinin 36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı yaptığının görüntüleri olay oldu. İnternet sitesinin yayınladığı ilan hakkında yüzlerce yorum geldi. Dün Türkiye’nin çeşitli marketlerinden gelen görüntülerde insanların ayçiçek yağı almak için izdihama neden olduğu görülmüştü.

36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu! Herkes bunu konuşuyor…

Ayçiçek yağı gündemden düşmüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Türkiye'nin ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği kaygısıyla pek çok markette izdihamlar yaşanırken, bir e-ticaret sitesinde yayınlanan ilan ise özellikle sosyal medyada gündem oldu. 18 litrelik teneke ayçiçek yağını 1.098 liradan satan internet sitesinin ilanında, aylık 44 lira ödemeyle 36 ay vadeli taksit seçeneği sunuldu.

MARKETLERDE İZDİHAM YAŞANDI

Dün jeopolitik gerilimlerin etkisiyle piyasada yeterli ürün bulunmadığı ve buna bağlı olarak fiyatlarda artış görüleceği endişesiyle pek çok markette izdiham yaşanmıştı.

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BAKAN İDDİALARI YALANLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yağ krizine ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yeterli yağ stoku var" ifadesini kullandı.

Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığını belirten Kirişci, "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır" dedi.

"YETERLİ AYÇİÇEK YAĞI STOKU BULUNMAKTA"

Ülke genelindeki yağış durumunun ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansıdığına dikkati çeken Bakan Kirişci, "Bu çerçevede Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" sözlerine yer verdi.

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