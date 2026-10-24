Bakan Şimşek: "Ülkemiz mali şeffaflıkta 40 ülke arasında en üstlerde yer aldı"

IMF, Mali Şeffaflık Değerlendirmesi kapsamında Türkiye'ye ilişkin raporunu yayımladı

Rapora göre, Türkiye mali şeffaflık alanında son 10 yılda önemli gelişme kaydetti. Bu ilerlemeyle Türkiye, mali şeffaflık değerlendirmesinde yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı.

Raporda, Türkiye'nin kamu mali yönetimindeki ilerlemesinde, mali istatistiklerinin sürekli geliştirilmesi, performans esaslı program bütçe uygulanması ve uluslararası kamu muhasebe standartlarının hayata geçirilmesine yönelik reformların etkili olduğu vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin yayınladığı raporu sosyal medya hesabından paylaşıp, "Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İşte Şimşek'in paylaşımı...

"Türkiye’nin mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamalarının incelendiği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi IMF tarafından yayımlandı.

Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu’nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi.

Böylece ülkemiz mali şeffaflıkta, Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı.

Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor."