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3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge açıklaması

12.08.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün yaptığı açıklama, 3600 ek göstergeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz." dedi.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam teklifini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin bugün yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz." dedi.

BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge açıklaması:

Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor.

Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor.

Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

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