3600 ek gösterge çıkar mı? İşte 3600 ek göstergede son durum

Din görevlisi, idareci, hemşire, polis ve öğretmen emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşlarında önemli oranda bir artış yaşanmasına neden olacak 3600 ek gösterge konusunda son dakika haberleri araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından 3600 ek gösterge çıkar mı? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Bakan Elvan'dan 3600 ek gösterge konusuna ilişkin açıklama...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimi öncesinde imamlara 3600 ek gösterge vadinde bulunduğunu hatırlatarak, “Sözünün bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi. Ünal, aynı vaadin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” denilerek, yinelendiğini vurgulayarak yaptığı yazılı açıklamada şunlara dikkat çekti:

“Çalışanlarımızın bu beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Emekliliği geldiği halde, 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır. Önemli olan ise yapılacak düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi olacaktır. Kamu çalışanlarının ümidi boşa çıkarılmamalıdır. Hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemekte olan ve bütün kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz.”