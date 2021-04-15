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3600 ek gösterge çıkar mı? İşte 3600 ek göstergede son durum

15.04.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge çıkar mı? sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşını direkt olarak etkileyecek olan 3600 ek gösterge konusunda güncel durum bu meslek grubunda yer alan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge çıkar mı? İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 ek gösterge çıkar mı? İşte 3600 ek göstergede son durum

Din görevlisi, idareci, hemşire, polis ve öğretmen emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşlarında önemli oranda bir artış yaşanmasına neden olacak 3600 ek gösterge konusunda son dakika haberleri araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından 3600 ek gösterge çıkar mı? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Bakan Elvan'dan 3600 ek gösterge konusuna ilişkin açıklama...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimi öncesinde imamlara 3600 ek gösterge vadinde bulunduğunu hatırlatarak, “Sözünün bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi. Ünal, aynı vaadin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” denilerek, yinelendiğini vurgulayarak yaptığı yazılı açıklamada şunlara dikkat çekti:

“Çalışanlarımızın bu beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Emekliliği geldiği halde, 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır. Önemli olan ise yapılacak düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi olacaktır. Kamu çalışanlarının ümidi boşa çıkarılmamalıdır. Hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemekte olan ve bütün kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz.”

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2021?

3600 ne zaman yürürlüğe girecek konusunda daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çeşitli sorular yöneltilmişti. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; daha etkin bir performansın devreye sokulabilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilmişti. Bu konu ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, benzer çalışanlar ile alakalı da bir düzenleme olduğu söylenmişti. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak konusunda bir çalışmanın olduğunun zaten bilindiğini söyleyen Bakan Koca, bu dönemde üstünde daha çok durulanın bu performansın sağlıklı biçimde devreye girmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söylemişti.

BAKAN ELVAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AKÇIKLAMASI

Bakan Elvan, 3600 ek gösterge konusunda yaptığı açıklamada "Tabii, bu konuyu yine Maliyedeki ve Hazinedeki arkadaşlarımız özellikle Çalışma Bakanlığıyla çalışıyorlar. Tabii, bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, bunu daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar ama bu çalışmaları Bakan Yardımcımıza da şimdi sordum, bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor.

Kararın yürürlüğe girmesi halinde sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Lütfi Elvan Süleyman Soylu Fahrettin Koca
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