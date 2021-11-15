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3600 Ek Gösterge: Hükûmetin ocak ayında TBMM'ye sunulacağını söylediği düzenleme hakkında neler biliniyor?

15.11.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarında sona geldiklerini ve düzenlemeyi Ocak ayında TBMM'ye sunacaklarını ifade etti. Peki, 2018 seçimlerinde de AK Parti'nin seçim vaatleri arasında olan 3600 Ek Gösterge düzenlemesi hakkında neler biliniyor?

Aylıklar, emekli maaşları ve emekli tazminatları konularında 100 binlerce memuru yakından ilgilendiren 3600 Ek Gösterge düzenlemesi siyasetin gündemindeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda yaptığı konuşmada kamu çalışanlarının bir süredir merakla beklediği 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili olarak, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

Erdoğan ile aynı toplantıda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de söz konusu düzenlemenin Ocak ayında TBMM'ye geleceğini söyledi.

3600 EK GÖSTERGE NE DEMEK?

Peki, AK Parti'nin 2018'deki seçim vaatleri arasında da yer alan 3600 Ek Gösterge düzenlemesi ne demek ve neyi kapsıyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre "ek gösterge", kamu çalışanlarının, hizmet sınıflarına ve görev türlerine göre belirlenen bir parametredir. 3600, 3000, 2200 ve aşağısı da dahil olmak üzere farklı Ek Gösterge parametleri bulunmakta.

Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklamasıBakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması

Bu parametrenin yüksek olması memurların alacağı maaşın da yükselmesi anlamına geliyor.

Memur emekli aylıklarının hesaplanmasında da 5 unsur bulunuyor. Bunlardan ikisi olan ek gösterge aylığı ve emeklilik tazminatı hesabı, ek gösterge parametresine göre hesaplanmakta.

Dolayısıyla kamu çalışanları emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ve emeklilik tazminatları da ek göstergelerine göre değişiyor.

Örneğin Ek Göstergesi 3600 olan bir memur, hem aylığında hem emekli maaşında hem de emekli tazminatında, Ek Göstergesi 2200 ya da 3000 olan bir bir memura göre daha fazla hak ediş sağlayabiliyor.

DÜZENLEMEYE DAİR NELER BİLİNİYOR?

Türkiye'de asker, doktor, müfettiş, mimar ve mühendis gibi bazı meslek grupları, derecelerine göre 3600 Ek Gösterge'yi hak edebiliyorlar.

2018 seçimlerinde ise Erdoğan, polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin 3600 Ek Gösterge'ye sahip olamamasını "adaletsizlik" olarak tanımlayarak bu meslek gruplarındaki memurların da 3600 Ek Gösterge'ye dahil edileceğini vadetmişti. Ancak AK Parti'nin seçim vaatlerinde 3600 Ek Gösterge'ye dair detay açıklanmamıştı.

Son dakika: AK Parti'den 'EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge' açıklamasıAK Parti'den 'EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge' açıklaması

3600 Ek Gösterge'yi talep eden meslek grupları da, ücretlendirmede adaletsizlik olduğunu düşünüyor.

Normal şartlarda Haziran 2023'te yapılacak kritik önemdeki seçimler öncesinde ise yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren 3600 Ek Gösterge düzenlemesi yeniden gündeme geldi.

Bakan Bilgin'in Ocak ayında Meclis'e sunmayı planladıklarını söylediği düzenleme ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

SİYASETİN GÜNDEMİNDE

Ancak ek gösterge meselesi siyasetin de gündeminde. Muhalefet de sık sık bu konuyu gündeme taşıyor.

Gerek Meclis grup toplantılarında gerekse de meslek gruplarını ziyaretlerinde Erdoğan'a seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin 3600 Ek Gösterge düzenlemesini getirmemesi durumunda, seçimi kazanmalarıyla birlikte kendilerinin getireceğini söylüyor.

12 Ekim'de yaptığı grup toplantısında Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 2018 seçim vaatlerinden bu yana 41 ay geçtiğini ancak hala bir neticeye ulaşamadığını hatırlatarak şöyle konuştu;

"'2022'de yapacağız' diyor. Kaçacak mı 2022'de, ne yapacak? Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim? Meclis açık, getir, niye getirmiyorsun? Yine vaadinden kaçacak, yine başka bir gerekçe uyduracak. Ya para yok diyecek, ya başka bir şey diyecek veya beni seçerseniz ben yapacağım diyecek. Artık seni kimse seçmeyecek, sen kusura bakma."

Erdoğan ise konuyu yeniden getirdiği 14 Kasım'daki Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda "Bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz. Neyse ki milletimizin ve kamu görevlilerimizin hafıza kayıtlarında bunların hepsi de mevcuttur" diye konuştu.

AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

3600 Ek Gösterge, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de uzun süredir ajandasında.

Haziran 2020'de yaptığı bir grup toplantısında Akşener, Erdoğan'a seslenerek "Trollerin sanal ama; 3600 Ek Gösterge bekleyenler, EYT'liler gerçek" ifadelerini kullandı.

Akşener, bu yıl Nisan ayında da grup toplantısında kürsüye emekli polis memuru Erdinç Emecan'ı davet etti.

Kendisinin ortaokul mezunu bir emekli polis olduğunu ve 2.988 TL maaş aldığını belirten Emecan, 3600 Ek Gösterge'nin yürürlüğe girdiği 1995 yılından bu yana bu gösterge için mücadele verdiklerini belirterek, "3600 Ek Gösterge alırsam maaşım gerçekten 3600 lira olacak" dedi.

Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdiBakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi


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