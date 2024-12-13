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Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi: "TÜFE yetmez, seyyanen 10 bin TL gerek!" En düşük emekli maaşı...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.12.2024 10:16
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Emeklilerin 2025 maaş zammı beklentisi netleşti. Milyonlarca vatandaş "Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranmaya devam ederken Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, taleplerini açıkladı. TÜFE artışının emekliye yetmeyeceğini söyleyen Çalışkan "Artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur" dedi. Çalışkan en düşük emekli maaşı için de asgari ücreti işaret etti.

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi: "TÜFE yetmez, seyyanen 10 bin TL gerek!" En düşük emekli maaşı...

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş nefesini tuttu geri sayıma başladı. Emekliler, yeni yıla günler kala 2025 yılında alacakları yeni zamlı maaşlarını merak ederken; milyonların zam beklentisi de belli oldu.

EMEKLİLERİN ZAM BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, 2025 yılı emeklilerin zam beklentisini açıkladı.

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"EMEKLİ MAAŞLARI ERİDİ"

Habertürk'te yer alan habere göre Tüm Emek Der Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bizim emeklinin TÜFE’si ile birbirini tutmuyor. Tüfe ile ilgili açılan davaya da müdahil olduk. TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir, eritmeye de devam edecektir” dedi.

"EMEKLİNİN PAZARA ÇIKACAK DURUMU DA KALMADI"

Çalışkan, "Bugün emeklilerimizin alım gücü çok düşük, emekli zammını almadan çarşıya, pazara iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Emeklinin pazara çıkacak durumu da kalmadı” dedi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLMALI?

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, “Biz Emeklinin taban maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılarak, bir fiil hizmet ve pirime dayalı bir intibak yasası çıkartılması istiyoruz. İşçi ve Bağ-kur Emeklilerinin Maaş zamlarının TÜFE’den çıkartılarak Gösterge ve katsayı sistemine geçilmesini istiyoruz. Bugün emeklileri maaşlarını bu hale getiren TÜFE'dir" şeklinde konuştu.

TABAN MAAŞI İÇİN ASGARİ ÜCRETİ İŞARET ETTİ

Çalışkan “Tüm emekliler bu ülkenin kalkınmasında saçını ağartmış, ömrünü vermiş kişilerdir. Bugün emekliler lütuf değil primi peşin ödedikleri hakkını talep etmektedir. Emeklilere zam yapılacağını da ülkenin ekonomik durumu öne sürülmektedir. Emeklilerin bu durumda günahı nedir? Biz Tüm Emekliler olarak taban maaşımızın asgari ücret olarak belirlenmesini ve buna göre de diğer maaşların güncellenmesini talep ediyoruz" dedi.

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Çalışkan, "Biz emeklilere sendikalaşma hakkı verilmesini istiyoruz. Biz tüm emekliler masada taleplerimizi sunmak ve zam pazarlığı yapmak istiyoruz. Emekliler bir TÜFE zammına bağlanmış ve bu şekilde yoksulluya mahkûm edilmiş ve dönem maaş biraz daha erimiştir" dedi.

"TÜFE ARTI SEYYANEN 10 BİN TL ZAM ŞART OLDU"

Çalışkan “2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez" dedi.

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