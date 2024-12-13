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Restoranlara 'zorunlu' harcama limiti uygulaması! Uyarı geldi: 'Bakanlığa şikayet edin'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.12.2024 19:42
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İstanbul'da kuver ücretinden şikayetçi olan vatandaşlara bir kötü haber daha geldi. Bazı restoranlarda harcama limiti oluyor. Restoranları aradığınızda kişi başı belli bir limit söyleniyor size. Çay içseniz bile o ücreti ödemek zorunda kalıyorsunuz. Peki bu uygulama yasal mı? Nasıl bir uygulama? Vatandaş ne yapmalı? İşte detaylar...

Restoranlara 'zorunlu' harcama limiti uygulaması! Uyarı geldi: 'Bakanlığa şikayet edin'

Harcama limiti vatandaşın cebini yakıyor. Kuver yetmedi bir de harcama limiti geldi. Vatandaş bu uygulamadan şikayetçi. Lüks restoranlarda uygulanan kuver'e bir de zorunlu bahşiş eklendi! Bu uygulama sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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İLK AŞAMADA 1500 TL OLARAK BELİRLENİYOR!

İstanbul başta olmak üzere lüks restoranlarda mevzuata aykırı olarak uygulanan yöntem ile işletmeler, asgari hesap tutarı belirlemeye başladı. İlk aşamada 1500 TL olarak belirlenen bu tutar, söz konusu sınırın altında kalan harcamaların da otomatik olarak bu rakama yuvarlanmasına neden oluyor.

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İşletmelerde müşteriler, bir çay içmeleri durumunda dahi 1500 liralık hesapla karşı karşıya kalabiliyor.

Konuyla ilgili A Haber'e konuşan TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Aynı zamanda bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
restoran bahşiş hesap ödeme
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