FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı... Tekstil atölyeleri yarı kapasiteyle çalışmayı sürdürmeye çalışıyor

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı... Tekstil atölyeleri yarı kapasiteyle çalışmayı sürdürmeye çalışıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.12.2024 13:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeli sığınmacıların en çok tercih ettiği ilçelerden biri olan Bağcılar'da atölyeler boş kaldı. Bir çok sığınmacının barınmak ve çalışmak için tercih ettiği ilçe de iş yerlerinin personel sayısı Suriyeliler ülkesine dönünce yarı yarıya düştü. Tekstil atölyesi sahibi Mesut Kaya, “Pazartesi işbaşı yapacağımız sırada dükkanı açtığımızda kimsenin gelmediğini fark ettik. Suriyelilerin sessiz sedasız gittiğini anladık. Bundan dolayı işsiz ve elemansız kaldık" dedi.

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı... Tekstil atölyeleri yarı kapasiteyle çalışmayı sürdürmeye çalışıyor

Esad rejiminin sona ermesiyle, pek çok Suriyeli ülkesine geri dönmek için harekete geçti. İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler dönüş hazırlıklarına son sürat devam ederken bazı Suriyeliler ise haberi alır almaz çalıştıkları işlerden ayrılarak ülkesine döndü. Suriyelilerin İstanbul'da yoğunlukta çalıştığı bazı tekstil atölyeleri ise boş kaldı.

ISTANBUL--TEKSTILDE-CALISAN-SURIYELILER-_466324_137845

8 PERSONELİMİZ VARDI ŞİMDİ 3-4 KİŞİYLE İDARE EDİYORUZ'

Pazartesi günü iş başı yapmak için Bağcılar'da bulunan atölyesine gelen Mesut Kaya, “Geçen pazar günü Suriye'deki rejimin değişmesi ile kutlamalardan sonra pazartesi işbaşı yapacağımız sırada dükkanı açtığımızda kimsenin gelmediğini fark ettik. Gelmediğini anlayınca Suriyelilerin sessiz sedasız gittiğini anladık. Bundan dolayı işsiz ve elemansız kaldık. Tek başımıza yapabileceğimiz bir durum yok. Eşten dosttan yardım istiyoruz, bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Üretimimizi azalttı, iş dikemez olduk. Eleman bulamıyoruz kendi yerli elemanımız hiç yok. Yani yabancıların sayesinde tekstil bir nebze ayakta duruyordu. Kendi insanımızın alttan yetişmemesi bizi daha kötü ediyor. Tekstilin gidişi iyi değil. Yetiştiremediğimiz ürünler oluyor terminleri erken olan ürünlerimiz oluyor. Yetiştiremediğimiz zaman bize yansıyor, bize yansıdığı zaman firmaya da yansıyor bu sefer ne oluyor işler her türlü zincirleme bir şekilde eksik kalıyor. 20 makineli atölyemizde 7-8 personelimiz vardı. Şimdi 3-4 kişiyle idare ediyoruz. Gördüğünüz gibi işler zaten kaldı böyle. Toplaması, dikmesi 2-3 kişiye kaldı. Atölyelerimiz bomboş, diyebileceğimiz başka bir şey yok. İnşallah kendi insanlarımızı yetiştiririz, tekstili yeniden ayaklandırırız. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

ISTANBUL--TEKSTILDE-CALISAN-SURIYELILER-_466325_137845

'TEKSTİL SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR AÇIĞA SEBEP OLACAK'

İmalatçı Ömer Öz ise, “Biz toptan iş ve üretim yaptığımız için müşterimizin belli günlerde yüklemeleri oluyor biz de bunu yetiştirmek adına mücadele veriyoruz. Maalesef ki eleman konusunda sıkıntı yaşadığımız için zamanında müşterilerimize üretimleri siparişleri ulaştıramıyoruz. Üretim aşamasında eleman yokluğundan zamanında üretimimizi yapmadığımız için müşterimize veremediğimiz için onlar da butiklere yetiştiremedikleri için zincirleme olarak bir sıkıntı oluyor. Bu da bizim adımıza ve vatandaşlar adına dönüş olarak, para, kazanç olarak bizi komple geri atıyor. Tekstil sektöründe ciddi bir açığa sebep olacak. Önümüzdeki günlerde daha çok sorun yaşayacağımızı görüyor ve düşünüyorum birçok atölyeyle çalışıyoruz ama şu an 20 kişilik atölyeler beş kişiye kadar düşmüş durumda. Üretimdeki sıkıntıdan kimse memnun değil zaten genel olarak sektörümüz sıkıntılı. Sadece atölye olarak da değil mağaza konusunda da Suriyeliler her dalda, her aşamada, mağazada da yabancı dilleri olduğu için ve bu konuya da hakim oldukları için sadece üretimde değil satış odaklı olarak da baktığımızda bizi bir sorun bekliyor. Ben imalat gözüyle baktığım gördüğüm için böyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ISTANBUL--TEKSTILDE-CALISAN-SURIYELILER-_466326_137845

ISTANBUL--TEKSTILDE-CALISAN-SURIYELILER-_466327_137845

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Tekstil sığınmacı suriyeli tekstil atölyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar

Esad'ın Suriye'den kaçışında yeni detaylar!

Esad'ın Suriye'den kaçışında yeni detaylar!

Yeni banknot geliyor mu? Çıkan iddialara net yanıt geldi

Yeni banknot geliyor mu? Çıkan iddialara net yanıt geldi

Yaşam koçu, meditasyon, terapi hizmeti veren herkes mercek altında!

Yaşam koçu, meditasyon, terapi hizmeti veren herkes mercek altında!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.