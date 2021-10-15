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3600 ek gösterge için komisyon kuruluyor! Yüzde 65 artış

15.10.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı çıkarılması planlanan 3600 ek göstergeden gelecek güzel haberde. Kasım ayında kurulacak olan komisyonun ardından ek gösterge çıkarsa en düşük memur maaşı yüzde 65 artacak.

3600 ek gösterge için komisyon kuruluyor! Yüzde 65 artış

2018 yılında memurlara sözü verilen 3600 ek gösterge için çalışmalara başlandı. İlk komisyon kasım ayında toplanacak. Milyonlarca mamur ve memur emeklisi ek gösterge çıkarsa pek çok haktan yararlanabilecek. Özellikle de memurların maaşı yüzde 65 artarak büyük bir kazanç elde etmiş olacaklar. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili ayrıntılı bilgiler….

3600 EK GÖSTERGE İLE MEMUR MAAŞ YÜZDE 65 ARTACAK

3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, 2200 ek göstergeden yararlanan ve düzenleme sonrası 3600 ek göstergeye yükselecek olan kamu görevlisinin aylık gelirinde 251.72 TL artış olacağını söyledi. Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "2008 öncesi göreve başlayan ve 30 yıl hizmeti bulunan kamu görevlisinin 3600 ek göstergeye yükselmesi durumunda tazminata yansıtma oranı yüzde 85'ten 145'e yükselecek. En düşük devlet memuru maaşında da yüzde 65'e yakın artış olacak. Emeklilik maaşında 1.100 TL, emeklilik ikramiyesinde 38 bin TL artacak."

3600 EK GÖSTERGE İÇİN KASIM AYINDA KOMİSYON TOPLANACAK

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge müjdesini vermişti. Bu müjdenin düzenleme için hareket geçildi. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun oluşturacağı komisyon kasım ayında toplanacak. Çalışmaların 2022 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

3600 ek düzenlemesinin yol haritasını çıkarılacağı komisyonda, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'in olacak, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da temsilcileri de yer alacak.

MEMURLAR ARASINDAKİ AYRIMIN ORTADAN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Memur- Sen Başkanı Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge çalışmasının 2022 yılı içinde tamamlanması yönünde talimatının olduğunu belirterek, kasımda gerçekleştirilecek olan Personeli Danışma Kurulu'nda komisyon oluşturulmasını ve çalışmaların başlatılmasını talep ettiklerini belirtti. Düzenlemede, haksızlık olmaması adına unvan, kurum, öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve benzeri gerekçeler üzerinden ayrım yapılmaksızın tüm memurların ek göstergeden yararlanması için çaba gösterdiklerini de ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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