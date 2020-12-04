3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

3600 ek göstergede son durum ne konusunda vatandaşların yaptığı araştırmalar devam ederken bir yandan da yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle bu gelişmeyi bekleyen vatandaşlar tarafından 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri titizlikle araştırılıyor. Ek göstergenin 2200’den 3000 ve 3600’e çıkarılması ile beraber din görevlisi, idareci, hemşire, polis ve öğretmen emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşlarında önemli oranda bir artış yaşanacak. Bundan önce 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklama yapılmıştı. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da önemli bir açıklama yapmıştı. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek? İşte detaylar... 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2020? 3600 ne zaman yürürlüğe girecek konusunda daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çeşitli sorular yöneltilmişti. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; daha etkin bir performansın devreye sokulabilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilmişti. Bu konu ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, benzer çalışanlar ile alakalı da bir düzenleme olduğu söylenmişti. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak konusunda bir çalışmanın olduğunun zaten bilindiğini söyleyen Bakan Koca, bu dönemde üstünde daha çok durulanın bu performansın sağlıklı biçimde devreye girmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuyla ilgili ve polislerin özlük hakları ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vermişti. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söylemişti. Şimdi, konuyla alakalı güncel gelişmeler çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 17 Kasım 2020'de gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamıştı. Bakan Elvan, 3600 ek gösterge konusunda da bir açıklama yapmıştı. Bakan Elvan, konuyla ilgili olarak "Tabii, bu konuyu yine Maliyedeki ve Hazinedeki arkadaşlarımız özellikle Çalışma Bakanlığıyla çalışıyorlar. Tabii, bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, bunu daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar ama bu çalışmaları Bakan Yardımcımıza da şimdi sordum, bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı video konferans toplantısı gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu, 3600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağına işaret ederek, "Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var." ifadesini kullanmıştı. Bu öğretmenlerin sözü verilen 3600 ek göstergeyi aldıktan sonra emekli olmayı istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, çalışırken alınan ücret ile emekli olunduktan sonra alınan ücretin yüzde 50 azaldığını vurgulamıştı. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, kongrelerinden sonra Akşener'i ve arkadaşlarını kutlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. İki genel başkan açıklamalarının ardından soruları yanıtladı. Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmasının bazı bölümlerinin iktidar tarafından eleştirilmesine yönelik soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: