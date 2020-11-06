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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

3600 ek göstergede son durum ne sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşını direkt olarak etkileyecek 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hizmet sınıfı, derece ve unvana göre değişkenlik gösteren ek göstergenin 3600’e çıkarılması ile memur emekli aylıkları ve ikramiyeler artacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek göstergede son durum ne konusunda vatandaşların yaptığı araştırmalar devam ederken bir yandan da yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle bu gelişmeyi bekleyen vatandaşlar tarafından 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri titizlikle araştırılıyor. Ek göstergenin 2200’den 3000 ve 3600’e çıkarılması ile beraber din görevlisi, idareci, hemşire, polis ve öğretmen emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşlarında önemli oranda bir artış yaşanacak.

Bundan önce 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak noktasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından çeşitli açıklamalar yapılmış ve yaklaşımın olumlu olduğuna dair ifadelerde bulunulmuştu. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da bir açıklama gelmişti. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2020?

3600 ne zaman yürürlüğe girecek konusunda geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çeşitli sorular yöneltilmişti. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; daha etkin bir performansın devreye sokulabilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilmişti. Bu konu ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, benzer çalışanlar ile alakalı da bir düzenleme olduğu söylenmişti. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak konusunda bir çalışmanın olduğunun zaten bilindiğini söyleyen Bakan Koca, bu dönemde üstünde daha çok durulanın bu performansın sağlıklı biçimde devreye girmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından yine geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuyla ilgili ve polislerin özlük hakları ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vermişti. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söylemişti. Şimdi, konuyla alakalı güncel gelişmeler çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge nedir son durum konusunda net bilgi almak isteyen vatandaşlar da bulunuyor. Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında. Dolayısıyla memurlar tarafından 3600 ek gösterge son dakika haberler yakından takip ediliyor.

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