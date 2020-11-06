3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek göstergede son durum ne konusunda vatandaşların yaptığı araştırmalar devam ederken bir yandan da yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle bu gelişmeyi bekleyen vatandaşlar tarafından 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri titizlikle araştırılıyor. Ek göstergenin 2200’den 3000 ve 3600’e çıkarılması ile beraber din görevlisi, idareci, hemşire, polis ve öğretmen emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşlarında önemli oranda bir artış yaşanacak.

Bundan önce 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak noktasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından çeşitli açıklamalar yapılmış ve yaklaşımın olumlu olduğuna dair ifadelerde bulunulmuştu. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da bir açıklama gelmişti. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2020?

3600 ne zaman yürürlüğe girecek konusunda geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çeşitli sorular yöneltilmişti. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; daha etkin bir performansın devreye sokulabilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilmişti. Bu konu ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, benzer çalışanlar ile alakalı da bir düzenleme olduğu söylenmişti. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak konusunda bir çalışmanın olduğunun zaten bilindiğini söyleyen Bakan Koca, bu dönemde üstünde daha çok durulanın bu performansın sağlıklı biçimde devreye girmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtmişti.