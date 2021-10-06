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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

06.10.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda önemli bir talimat verdi. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat ve ayrıntılar...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı ve detayları milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen gösterge için flaş talimat geldi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Memur ve memur emeklileri tarafından heyecanla beklenen 3600 ek gösterge konusunda müjdeli bir haber geldi. Konu hakkında araştırmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuyla ilgili çalışmaların başlatılması ve 2022 yılı içerisinde tamamlanması talimatı geldi. 3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyeleri başta olmak üzere pek çok kaleme etki etmekte. Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

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Yapılan görüşmede ise Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere tüm çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 senesi içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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