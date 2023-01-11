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3600 ek gösterge ne zaman, kimlere ödenecek? 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ne kadar ödenecek? Emekli memurlara 93 bin TL ikramiye farkı!

11.01.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge düzenlemesiyle emekli memurlara 93 bin TL ikramiye ödeneceğinin açıklanmasının ardından birçok kişi konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Yapılan açıklamaya göre; ek göstergesi 600 puan yükselenler için 260 lira, bin 400 puan yükseltilenler için ise 607 lira ilave gerçekleştirilecek. Emekli memurlar internette "3600 ek gösterge ikramiye farkı ne zaman, kimlere ödenecek? 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ne kadar ödenecek?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

3600 ek gösterge ne zaman, kimlere ödenecek? 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ne kadar ödenecek? Emekli memurlara 93 bin TL ikramiye farkı!

3600 ek gösterge farkı oranları belli oldu. Devlet kurumlarında çalışanlarının merakla beklediği ek gösterge düzenlemesiyle, 93 bin TL ikramiye farkı ödeneceği duyuruldu. Memur ve memur emeklileri ikramiye farklarının ne zaman hesaplara yatacağını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, 3600 ek gösterge ikramiye farkı ne zaman özenecek? 3600 ek gösterge kimlere ödenecek?

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3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı geçen yıl emekli olan kamu görevlilerine ödenecek. Yapılan açıklamaya göre; ikramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişkenlik gösterecek. Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek.

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3600 EK GÖSTERGE İLAVE İKRAMİYEYE KİMLER HAK KAZANACAK?

3600 ek gösterge ilave ikramiye, yaş haddi ve kadrosuzluktan dolayı emekli olan memurlara tanınan bir hak.

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. SGK, önümüzdeki hafta başında kimlerin ne tutarda ilave ikramiye alacağını kamuoyuyla paylaşacak

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3600 EK GÖSTERGE FARKI NE KADAR OLDU?

2022 yılında kamudan emekli olmuş vatandaşlar uzun zamandır bu sonucu bekliyordu. 3600 ek gösterge farkı bugün açıklandı. Emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ödenecek fark belli oldu.

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2022 yılında emekli olan ve 3600 ek göstergeden yaralanacak kamu emeklisi vatandaşlara 93 bin lira ödeme yapılacak.

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2022 yılında kamudan emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

3600 EK GÖSTERGE FARKI NASIL HESAPLANIR?

Ek gösterge düzenlemesinde, ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanlar ile 3000’den 3600’e çıkanlar en kazançlı olan vatandaşlar oldu. Çünkü ek gösterge düzenlemesi ile esas maaş artışı, tazminat yansıtma oranı (TYO) ile sağlanıyor. Ek gösterge 3600’e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yüzde 85’ten yüzde 145’e çıkıyor.

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Tazminat yansıtma oranındaki 60 puanlık farkın en yüksek devlet memuru maaşı çarpımı ile kök tutar bulunuyor. Bu kök tutar üzerinden emekli vatandaşın hizmet süresine göre hesaplama yapılıyor. Böylece, emeklinin ek gösterge kapsamında hak ettiği ödeme tutarı belli oluyor.

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3600 ek gösterge

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