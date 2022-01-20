3600 ek gösterge nedir? Bakan Bilgin'den açıklama! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?

3600 ek göstergenin çıkıp çıkmadığı vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı ve düzenlemenin Mayıs ayında Meclis'e sunulacağını duyurdu. Bilgin ayrıca ''Statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan bir düzenleme olacak'' dedi. Peki 3600 ek gösterge nedir ve kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek göstergenin devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemekte.

Ayrıca ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak da belirlenmektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilmektedir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek göstergenin kapsadığı kişiler merak ediliyor. Gösterge; dört meslek grubunu yani polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkmış olacak. Düzenleme meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek. Bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılacak ve ek gösterge yükseltilecek.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’den ek gösterge açıklaması da geldi. Bakan Bilgin, kurumların da katıldığı çalışmaların sonlanma aşamasına getirildiğini, ayrıca Şubat aşı içerisinde ilk açıklamanın yapılabileceğini belirtti. Buna göre yapılan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme ise Mayıs ayında Meclis'e sunulacak.



