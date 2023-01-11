3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. 2022'de ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye ödemesi verilecek. Bu ikramiyenin tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre belirlenecek. Peki 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge ne zaman ve kimlere verilecek? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Emekli olmuş memurları kapsayan 3600 ek gösterge , kamuda memur olan yurttaşların maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinin tespit edilmesinde kullanılan önemli bir unsurdur. Eğer ek gösterge yüksek olursa emekli maaşı ve emekli ikramiyesi de yüksek olur.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta hayata geçecek. 2022'de emekli olan kamu görevlilerini de kapsayan ek gösterge düzenlemesi, emekli ikramiyelerini şekillendirecek.

Geçen sene emekli olan kamu görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarıldığında, ikramiye farkı hak sahiplerine ödenir. Bu hak sadece geçen sene emekli olanlara tanınır.

Rakam, kıdem ve çalışma sürelerine göre belirlenir. Bu kapsamda 71 bin TL'den 93 bin TL'ye kadar ek ikramiye ödemesi yapılacağı öngörülüyor.

