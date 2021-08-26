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3600 ek gösterge süreci başladı! Yarım milyon memura kadro müjdesi

26.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin yeni dönem maaş zammını içeren 6. Dönem Toplu Sözleşmesi, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplu sözleşmeyle birlikte 1,5 milyon kamu çalışanına 3600 ek gösterge, 523 bin memura ise kadro müjdesi geldi.

3600 ek gösterge süreci başladı! Yarım milyon memura kadro müjdesi

Pazartesi günü imzalanan toplu sözleşmede alınan kararlar, çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Alınan kararla birlikte, 523 bin sözleşmeli memura kadro, 1.5 milyon kamu çalışanına da 3600 ek gösterge müjdesi geldi. Yaklaşık 9 yıldır süren ve gündemden düşmeyen sözleşmeli personel sorununun 2022'de çözülmesi bekleniyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesine dair tebliğe göre, memurların maaşlarına, memur emeklilerinin aylıklarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Tebliğde, maaş zamlarının yanında, kamu görevlilerinin geneli ve 11 hizmet koluna dair kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.

BAKAN BİLGİN'DEN TOPLU SÖZLEŞME VE 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama yapmıştı. Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin;

"6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir.

3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu, sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Böylece, sayıları 523 bin 47'ye ulaşan sözleşmeli memurların kadroya geçiş yolu açılmış oldu.

3600 EK GÖSTERGE SÜRECİ BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; 1.5 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge süreci de başladı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak.

Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yetkili konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak. Çalışmaların ardından 523 bini aşan kamu personeli memur olacak.

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memur alımı resmi gazete
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