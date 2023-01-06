3600 ek gösterge tablosu: 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Memur ve emekli maaş zammında ek gösterge detayı

3600 ek göstergenin ne zaman verileceği merak ediliyor. 3600 ek gösterge tablosu, temmuz ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı. Bakanlık, ek gösterge artışının bazı unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine etkisine ilişkin tabloyu duyurmuştu. Yeni ek gösterge artışı ile 15 Ocak 2023’te 3600 olarak yeniden hesaplanacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

3600 ek gösterge 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 5.5 milyon kişinin maaşını etkileyecek.

Yasaya göre, 15 Haziran 1999’da 2200 ek gösterge esas alınarak emekli aylığı bağlanan bir şube müdürünün ek göstergesi, 15 Ocak 2023’te 3600 olarak yeniden hesaplanacak.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Yüzde 30'luk zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL oldu. Ek göstergesi 600 puan artan memurun maaşı 190 TL zamlanacak. 2200'den 3600'e çıkanların maaşlarındaki artış ise 100 TL seviyesinde.

Düzenlemeyle birlikte en büyük kazancı ek göstergesi 2200 ve 3000'den 3600'e çıkan memurların olacak. Ek gösterge 3600'e çıktığı zaman tazminat yansıtma oranı yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge artışının bazı unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine etkisine ilişkin tabloyu temmuz ayında yayımlamıştı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir.

