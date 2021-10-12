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3600 ek gösterge takvimi hazır! Emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak

12.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emeklileri ve memurların gözü kulağı 3600 ek göstergede. Çünkü ek gösterge ile birlikte hem zamlı maaş alacaklar hem de ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge takvimi hazırlandı. İşte son gelişmeler…

3600 ek gösterge takvimi hazır! Emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için 3600 ek gösterge müjdesi vermişti. Müjdenin ardından ek gösterge takvimi hazırlandı. Buna göre hem memur emeklilerinin maaşları hem de memur maaşları artacak ayrıca ikramiyeler de yükselecek. İşte 3600 ek göstergenin çıkmasıyla birlikte kazanılacak haklar…

EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI 2022’DE TAMAMLANACAK

3600 ek gösterge için takvim hazırlandı. Kasım ayında Kamu Personeli Danışma Kurulu tarafından çalışmalara başlanacak. Kurul tarafından çalışmaları yürütmek üzere bir komisyon kurulacak, burada Memur-Sen komisyonu temsil edecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Strateji Bütçe Başkanlığı’nın temsilcileri görev alacak. Çalışmalar 2022’de tamamlanacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE KAZANILACAK HAKLAR NELERDİR?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak.

“3600 ek gösterge nedir?” diye soracak olursanız. Cevabını şöyle verelim: 3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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