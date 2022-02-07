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3600 ek göstergede flaş gelişme! Beklenen tarih böyle ortaya çıktı…

07.02.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili beklenen tarih netleşti. 3600 ek göstergenin çıkacağı net tarihin ipucu Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda ortaya çıktı. Polis, hemşire, din görevlileri gibi bir çok memur öğretmenlik kanunu ile birlikte merak ettikleri tarihi de öğrenmiş oldu. İşte öğretmenlik meslek kanununda yer alan ve milyonları ilgilendiren o detay…

3600 ek göstergede flaş gelişme! Beklenen tarih böyle ortaya çıktı…

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberler ve açıklamalar peş peşe geldi. Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağını ifade etmişti.
Ayrıca, idarecilerin de emeklilik ek göstergelerinin 3.600’e çıkarılacağı açıklanmıştı. Gelinen noktada bu işin çok boyutlu ve çok kapsamlı bir çalışmayı gerektirdiği ortaya çıktığı için süreç ister istemez uzamıştı. Ancak Meclis’te kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte 3600 ek göstergenin 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği netleşti.

3600 EK GÖSTERGENİN İPUÇLARI ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NDA

Yenişafak gazetesinden Ahmet Ünlü 3600 ek gösterge ile ilgili kritik detayı bugünkü köşesinde şu şekilde paylaştı:

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te 03.02.2022 tarihinde kabul edildi. Bu kanunun 8 ve 11’inci maddesi ile 3600 ek göstergenin detayları ile ne zaman yürürlüğe gireceğinin ipuçlarına yer verilmiştir. Yani öğretmenlere verilen 3600 ek gösterge ile diğer ödemeler 15.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Bu düzenlemenin 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle diğer meslek grupları için öngörülen ve taahhüt edilen 3600 ek göstergenin de 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceğini söylemek kehanet olmayacaktır. Çünkü 3600 ek gösterge öğretmenlerin yanında polis, hemşire ve din görevlilerine de verilecekti. Hatta sonraki açıklamalarda kapsamın daha da genişleyeceği anlaşılmaktadır.
“Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’nin 8’inci maddesinde, 1. derece kadroda görev yapan veya emekli olan öğretmenlere 3600 ek gösterge verileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. 3600 ek göstergenin görev maaşına ve emekli maaşına ne kadar yansıyacağını, en büyük etkinin ise öğretmenlerinin emekli maaşlarına olacağı biliniyor.

15 OCAK 2023 KRİTİK TARİH OLACAK

Nitekim kabul edilen düzenleme ile öğretmenler için 3600 ek gösterge 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bunun anlamı diğer diğer meslek grupları için de 3600 ek göstergenin 15.01.2023 tarihine kadar yürürlüğe sokulacağı ve başka detayların da kanunda yer alacağı anlamına gelmektedir. Çünkü 5510 sayılı Kanun’a tabi öğretmenler için 3600 ek göstergenin çok büyük getirisi olmayacağı biliniyor.

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMENLİK DÜZENLEMESİ...

Meclis’te kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 11’inci maddesine göre başöğretmen ve uzman öğretmenlerin Eğitim, Öğretim Tazminatı’nı arttıran düzenleme de 3600 ek gösterge artışı gibi 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Getirilen düzenlemeye göre başöğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı yüzde 40’dan yüzde 120 oranına yükseltiliyor. Bunun maaş karşılığı 2022 yılının Ocak ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre 95000,235445%80 = 1.789 TL’dir. Ancak bu tutar tavan olarak uygulanacak tutardır. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Uzman öğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı yüzde 20’den yüzde 60 oranına yükseltiliyor. Bu artışın 2022 yılının Ocak ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre parasal karşılığı 95000,235445%40 = 894,69 TL’dir.

Hem başöğretmenler hem de uzman öğretmenler için belirlenen ilave eğitim, öğretim tazminatı oranları tavan oranlar olup bunun altında da belirlenebilecektir. Ayrıca bu düzenleme 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için katsayı artışı nedeniyle ödenecek tutar daha fazla olacaktır. Şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

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polis Öğretmen
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