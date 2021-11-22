3600 ek göstergede gelinen son nokta! Maaşa en az 1100 TL zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge, EYT ve asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 3600 ek gösterge çalışmaları için kurulan komisyonun 2022 yılı sonuna kadar karar vermesi bekleniyor. Şu anda gelinen noktada en az 1100 TL zam göründü. İşte detaylar…

İKRAMİYELER ARTACAK

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarını da bu sözleşme döneminde tamamlayacaklarını tüm kamuoyuna ilan etmişti. Bu kapsamda çalışmalar son sürat devam ediyor. 2022 yılı sonunda bitmesi beklenen 3600 ek gösterge çalışmalarında maaşlarla birlikte ikramiye de artacak.

EK GÖSTERGE ARTIŞI İLE MAAŞ YÜZDE 20-25 ARTACAK

Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor. Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

Ortak çalışmanın ardından hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye gerecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek.

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaşı artışı: 1.200 TL

İkramiye artışı: 45.210 TL

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaş artışı 1.100 TL

İkramiye artışı 41.500 TL

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada, "Engellilere ve devlet korumasında yetişen kişilere verilen kamuda istihdam hakkının düzenli bir şekilde işletilmesini temin ettik. Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur-Sen'in bu konunun neticelendirilmesi hususunda gösterdiği gayretin yakın şahidiyiz. Gerçi bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz. Neyse ki milletimizin ve kamu görevlilerimizin hafıza kayıtlarında bunların hepsi de mevcuttur. İnşallah bundan sonra da Memur-Sen ile iş birliği ve dayanışma halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, herkesin huzuru ve refahı için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.



