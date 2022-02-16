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3600 ek göstergede ilk toplantı! Bakan Bilgin maaş düzenlemesi için Temmuz ayını işaret etti

16.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberi geldi. Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Yeni düzenleme ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin, emekli ikramiyeleri ve emekli aylıkları değişecek. Bakan Bilgin, "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız." dedi. 3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantı ise 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Son dakika: Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı ise bugün yapılıyor.

SON DAKİKA: 3600 EK GÖSTERGE İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Toplantıda, hazırlanan çalışmalara dair sunum yapılması ve Memur-Sen'in görüşlerinin alınması bekleniyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları özetle şöyle:

"Tüm ülkelerde çok ciddi enflasyon sorunu yaşanıyor. Özellikle enerji fiyatlarında ciddi maliyet artışları var. Dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Bunun Türkiye'ye de yansımaları olmuştur.

Yıllardır konuşulan ek gösterge meselesini bunu bir vaat olmaktan çıkarmıştık. Bugüne kadar da tüm teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik.

Fakat bu sadece bakanlığımızı ilgilendiren bir konu değil, diğer kamu kurumlarını da ilgilendiren bir mesele olduğu için kamuda .alışan herkesin bu sorununun çözümüne dönük beklentileri var.

Bugün komisyon çalışmasının ilk toplantısını birlikte gerçekleştireceğiz.3600 meselesi çok önemli çünkü kamu personel sisteminde reform adı altında çok eskiden gelen düzenlemeler yapılmıştır.

Kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için ücret de dahil çeşitli yükseltme kararları, birçok sorunu içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Eşitsizlikler meydana gelmiştir, adaleti zedelemiştir.

Biz ekonomik sorunların uzun vadede büyümeyle çözüleceğine inanıyoruz. Çalışma Bakanlığı her şeyden önce sosyal politikaları uygulamakla görevli bir bakanlıktır.

Bu yaklaşımla biz yeni ekonomik modelin yanında yeni sosyal politikaları uygulamaya sokarak tedbirleri devreye aldık. Yaptığımız toplu sözleşmeler bu konuda çok önemli adımlardır.

Enflasyon farkını vermekle kalmadık biz ona sosyal denge desteği verdik. En düşük düzeydeki emekli maaşını 2500 TL'ye çıkararak tedbirler almaya devam ediyoruz.

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"TEMMUZDA DÜZENLEME YAPARIZ"

Bunlara ilaveleri yapacağız. Enflasyon yüzde 36'yken biz altı aylık yüzde 31 zam yaptık. Temmuz'da da bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanları enflasyona ezdirmemek için gereğini yapacağız.

Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde beklentiyi karşılayacak düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız. Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz.

Bu komisyonda meseleler talepler ele alınacak. Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları değerlendirilecek. Ve Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde ne kadar sürecek şimdiden tahmin etmek mümkün değil ancak bunun adil bir çözüm olacağını kanaatimi şimdiden belirtmek isterim.

Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde beklentiyi karşılayacak düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız. Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleler talepler ele alınacak. Kamun kuruluşlarının imkan ve bakış açıları değerlendirilecek. Ve Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde ne kadar sürecek şimdiden tahmin etmek mümkün değil ancak bunun adil bir çözüm olacağını kanaatimi şimdiden belirtmek isterim."

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız” diye konuştu.

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3600 ek göstergenin vaatten çıkarak bir karara dönüştüğünü söyleyen Yalçın, “Kamu görevlileri açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili olan konu bir takvim dahilinde bir mutfak çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. Bizim aldığımız kararlar belirli meslek grupları değil, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesine diyerek geniş bir çerçeve ortaya koyduk” açıklamasında bulundu.

Komisyon toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

BAKAN DAHA ÖNCE MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

EK GÖSTERGE UNVAN VE DERECELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

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Okuyucu Yorumları 71 yorum
Uzman Çavuş un hakkıdır 3600!
4 yıllık fakülte mezunu ise, tabii ki de hakkı'dır...!!!
Vermezler Uzman Çavuşlara. Keşke verseler ama silahlı kuvvetlerin yetim evlatları uzmanlar.
Memurları ihya ettiniz zaten büyük bir çoğunluğu yatışta Vergi Daireleri Tapular hariç hepsine denetleme performans ve disiplin katı şekilde uygulanmalı maaşları da performansa göre zam olmalı çalışanla çalışmayan ayrılsın, ne demek ya hiç işe gitmeden maaş almak, tamamen özel sektör sistemi getirilmeli ve artık sırtı devlete dayama devri bitmeli milyonların vergileri ile maaş alıyorlarlar sonuç ta kul hakkıda işin içinde, Emekli yetim Dar gelirli ve Asgari ücreti de diğer tekrar Revize edin ALLAH aşkına 2500tl emekli maaşı nedir insan değillermi birde EYT yı hemen çıkarın AB ile sürekli kıyas
uzman dediğin ne ki bildiğin asker. TSK nın her işini yaparlar fakat ordu evine bile giremezler herşey onların hakkı.
helal olsun Dayıoğli :D
uzman çavuş dediğin pek birşey yapmıyor yani
ek gösterge den MİLYONLARCA EYT Lİ VAR BU ÜLKEDE ONLARIN DURUMLARI NE OLACAK EYT HAKKİMİZ DEVLETİMİZ BİR AN ÖNCE BU EYT PROBLEMİ Nİ ÇÖZMEK ZORUNDA DİR.
Boş yapıyonuz

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