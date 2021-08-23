3600 ek göstergede son dakika! Bakan sinyalini vermişti, 3600 ek gösterge sözleşmeye giriyor

Sendikalar ve hükümetin zam pazarlıkları devam ederken, memur ve memur emekliliklerinin gözü kulağı 3600 ek göstergede. Çünkü, bu sözleşme devreye girerse memurlara yüzde 25 daha fazla zam yapılacak. 3600 ek göstergesiyle ilgili sinyalleri Bakan Bilgin vermişti. İşte diğer gelişmeler….

YASAL TAKVİM DÜN GECE SONA ERDİ

Memurların zam miktarının belirleneceği görüşmeler, 2 Ağustos'ta başlamıştı. Sendikaların 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022 için 5+6, 2023 için de yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

Hükümet ve sendikaların, memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı dün gece itibarıyla son buldu. 3600 ek göstergenin yasalaşması, sözleşmeliye kadro ve aile yardımında uzlaşma sağlandı. Alınan bilgiye göre yapılacak zam oranı da dahil toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçları, bugün saat 14.30'da düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna duyurulacak.

EMEKLİ MEMURUN MAAŞI YÜZDE 25 ARTACAK

Ek göstergenin yüksek olması demek memur maaşlarının ve ikramiyelerinin artışı anlamına geliyor. Bu sebeple ek gösterge hakkı sağlandığında unvan ve rütbeye göre maaşlar ciddi anlamda etkilenecek. Görev başındaki memurların maaşlarına ve ikramiyelerine ek katkıda bulunacak olan 3600 ek gösterge aynı zamanda bu mesleklerden emekli olmuş memurları da etkiliyor. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 22 ile yüzde 25 oranında artacak. Otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmen ve polis emekli olduğunda maaşında 600-700 lira, emekli ikramiyesinde ise 34 bin liraya kadar artış olacak. Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler 3000 ek göstergeye sahip.

BAKAN BİLGİN 3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Dün tamamlanan görüşmelerde uzlaşmaya varılan kritik üç konudan en çok merak edilen 3600 ek göstege konusuydu. Bu konunun çözümünün bir takvime bağlanması için uzlaşma sağlandı. Hatta yıl sonuna kadar yasalaşması için toplu sözleşmeye bir madde konulması da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de pazarlık görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifini sunarken 3600 konusundaki kararlılığını "Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" sözleriyle dile getirmişti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI İLE İLGİLİ KARAR BUGÜN YAPILACAK

Pazarlık görüşmelerinde uzlaşmaya varılan bir diğer konu ise sözleşmelilerin kadroya alınması konusu oldu. Bu konudaki uzlaşma konuları da bugünkü toplantıyla duyurulacak. Üçüncü uzlaşılan nokta ise aile yardımı zamları konusunda sağlandı. Yasa gereği dün şayet uzlaşma sağlanamazsa konu hakem kuruluna intikal ediyor. Kurul da çalışmalarını tamamlayıp ay sonuna kadar kararını açıklıyor.



