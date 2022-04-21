3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Maaşlar 1500 lira artacak

3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. Memurların, memur emeklisinin gelirini artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak. Ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 25 ARTACAK

Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira artacak.

STATÜ GRUPLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli ipuçları verdi.

Bakan bilgin, öğretmen, polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını söyledi.

DÜZENLEME MEMURLARIN YÜZDE 90'NINI KAPSIYOR

Sabah Gazatesi'nde yer alan habere göre, maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.

BAKAN BİLGİN: EK GÖSTERGELERİ STATÜLERE GÖRE DÜZENLEMEMİZ LAZIM

Bakan Bilgin, "Kamuda çalışan avukatların göstergeleri 3000. Statüleri itibariyle benzeri gruplar. Örneğin, öğretmenlere 3600 vereceğiz değil mi? Öğretmene 3600 veriyoruz ama il milli eğitim müdürü, 3600 olmaz. Bunu değiştirmemiz, statüleri düzenlememiz lazım. Bu durum il müftüsü için de geçerli. Din çalışanlarına dini görevlilere verdiğimiz 3600'ü müftü ile farklılaştırmamamız lazım. Statülere göre bir farklılaştırma yaparak adalet duygusunu korumamız gerekiyor" dedi.

Bakan Bilgin, ek gösterge düzenlemesinin maaşlara yansımasının düşük olduğunu ancak emeklilik ikramiye ve aylıklarına epeyce yansıyacağını ifade etti.

Bakan Bilgin, bu konuda bir maliyet hesabı yapıldığını belirterek, "Emekli ikramiyelerine kadar (25 milyar lira) çıkabilir bir rakam. Alternatifler var. Ciddi bir maliyeti olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.

SON DAKİKA : EMEKLİ MAAŞLARI 1500 LİRA ARTACAK

Çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 25 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin lira emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 500 liraya çıkıyor.

MAYIS'TA MECLİS'E GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini duyurmuştu.

Bakan Bilgin, Komisyonun nihai kararı birkaç toplantı içinde vereceğini belirterek, Türkiye için beklentileri karşılayacak bir soruncun ortaya çıkacağını söylemişti.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan Ek Göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek Gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

