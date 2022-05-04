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3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?

04.05.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek göstergede son durum ne, kimlere verilecek sorusunun yanıtı internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. Binlerce kamu çalışanı ve memur emeklisinin meraklı gözlerle beklediği 3600 ek gösterge yasası için geri sayım başladı. 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli konulara değindi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek sorusu binlerce memur emeklisi ve kamu çalışanı tarafından merakla sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin son açıklamasında, "Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi" dedi. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge1

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Bütün çalışanlarımız asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personelleri, işçi ve memur emeklileri bütün bunlar herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur, hepsiyle ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bunları programımıza göre kamuoyuyla paylaşacağız. Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi.Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye’nin işçileri, Türkiye’nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

3600 ek gösterge kimlere verilecek

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Yapılacak son toplantının ardından düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.

Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

3600 ek gösterge, meslek kanunuyla öğretmenlere veriliyor. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

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