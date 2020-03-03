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3600 Ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

3600 ek göstergede son durum nedir, son dakika gelişmeleri var mı merak ediliyor. Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmenler gibi memurlar ek gösterge katsayısının 3600’e çekilip çekilmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Peki 2020 yılında memurlar ve emekliler için ek gösterge müjdesi gelecek mi?

3600 Ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Ek gösterge hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmenler gibi memurların maaşı ile emekli ikramiyelerin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Ek göstergenin 3600 olması memurlar ve emeklilerin maaşını doğrudan etkilediği için bu konudaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Nitekim ek gösterge hakkından yararlanamayanlar veya ek göstergesi henüz 3600 olmayanlar ek göstergede son durum nedir, 3600 ek gösterge çıkıp çıkmayacak mı son dakika gelişmelerini takip edip kafalarında soru işaretlerini gidermek istiyorlar.

2020’DE 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

3600 ek gösterge ile ilgili son açıklamalardan biri Ömer Çelik’ten geldi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında 3600 ek gösterge ve infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalara yönelik soru üzerine Çelik, bunlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, "Yeni bir bir bilgi yok bende. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman size gereken bilgiyi veririz. Şu anda o konuda üzerindeki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

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